Nowy McDonald’s w Bydgoszczy. Znamy datę otwarcia!

wracamy do tematu!

Nowy McDonald's w Bydgoszczy. Znamy szczegóły otwarcia!

Nowy punkt znanej sieci powstał przy al. Jana Pawła II w Bydgoszczy, w pobliżu salonu Toyoty, na wylocie z miasta w kierunku Warszawy (DK10) i Inowrocławia (DK25). Po drugiej stronie alei znajduje się lokal sieci KFC. Samo oczekiwanie na pozwolenie na budowę zajęło kilka miesięcy, a roboty ruszyły w lipcu. Po nieco ponad trzech miesiącach restauracja jest gotowa do otwarcia dla klientów.

Jak udało się nam dowiedzieć, bydgoszczanie będą mogli tu kupić pierwsze burgery już w środę, 30 października. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do wielkiego otwarcia. Co przygotowano dla pierwszych gości nowej restauracji? McDonald’s na razie nie potwierdził żadnych doniesień o prezentach dla klientów, jednak nie jest to niemożliwe! Kilka lat temu pierwszy klient nowego lokalu w Łowiczu mógł złożyć darmowe zamówienie!

Restauracje sieci McDonald’s w Bydgoszczy. Następny lokal powstanie w Fordonie

Mieszkańcy bydgoskiego Fordonu w końcu się doczekali! Wkrótce powstanie także pierwsza restauracja McDonald’s właśnie na tym osiedlu. Jak udało się nam dowiedzieć zostanie wybudowana przy skrzyżowaniu Fordońskiej z Traktorzystów. To działka w pobliżu salonów marek Seat i Cupra grupy Plichta. Będzie to dziewiąty McDonald’s w Bydgoszczy.

