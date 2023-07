Nowy milioner w Bydgoszczy! Wydał grosze, a zgarnął fortunę

Wyniki Lotto Plus. Główna wygrana w Bydgoszczy

Mieszkaniec Bydgoszczy ma powody do radości. „Szóstka” w Lotto Plus zdecydowanie ratuje budżet. Główna wygrana w Lotto Plus, czyli milion złotych, powędrowała do gracza, który swój los nabył w kolekturze przy ul. Grzymały-Siedleckiego 20 w Bydgoszczy. Tym samym bydgoszczanin powiększył grono milionerów. Liczny, które podczas wtorkowego losowania (18 lipa) Lotto Plus przyniosły mu szczęście to: 17, 18, 19, 23, 38, 41.

Jak grać w Lotto i Lotto Plus?

Lotto to niezmiennie najpopularniejsza gra losowa w Polsce. Jak grać w Lotto? Zagrać w Lotto można na wiele sposobów - wystarczy udać się do kolektury i poprosić o kupon Lotto, zagrać na gry.lotto.pl lub w aplikacji mobilnej LOTTO.

Pojedynczy zakład kosztuje 3 zł, a grać można o naprawdę wielkie pieniądze - pula na "szóstki" to minimum 2 000 000 zł. Dopłacając złotówkę do zakładu Lotto, zagrasz o milion w Lotto Plus. Należy wybrać 6 z 49 liczb - wybrane liczby skreśl samodzielnie na blankiecie lub zagraj na chybił trafił. Na lotto.pl i w aplikacji mobilnej możesz typować własne liczby, grać na chybił trafił, a dodatkowo wykorzystać swoje ulubione i ostatnio zagrane kupony. Zdecyduj, czy grasz z Plusem.

Aby zwiększyć szanse na wielką wygraną, zagraj w Lotto z Plusem. W punkcie sprzedaży zgłoś to sprzedawcy lub zaznacz pole na blankiecie. Wybierz opcję gry z Plusem, grając na lotto.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej. Liczby z Twojego zakładu Lotto wezmą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodatkowa szansa do zakładu kosztuje tylko złotówkę!

