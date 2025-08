Nowy wątek w sprawie śmierci 15-letniej Emilki. Rodzina: „Tramwaj jechał za szybko”

15-letnia Emilia zginęła potrącona przez tramwaj, po tym jak została odepchnięta przez kolegę na przystanku.

Sąd uznał chłopaka za winnego, ale odstąpił od kary, co wywołało sprzeciw rodziny zmarłej.

Rodzina Emilii walczy o zbadanie nowego wątku – czy motorniczy jechał zbyt szybko i czy to przyczyniło się do tragedii?

To był zwykły dzień. 18 kwietnia 2024 roku uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy wychodzili z lekcji i kierowali się na przystanek przy ul. Fordońskiej, na wysokości ul. Bałtyckiej. Wśród nich była 15-letnia Emilia. Jak ustalono później, dziewczyna została namówiona przez znajomych, by podejść do chłopaka i złapać go znienacka za ramię. Stało się to około godziny 15:30.

Zaskoczony chłopak, obok którego była jego dziewczyna, odruchowo odtrącił Emilię. Nastolatka straciła równowagę i wpadła pod nadjeżdżający tramwaj. Zginęła na miejscu.

Przy ustalaniu przebiegu tragedii kluczowe były nagrania z monitoringu miejskiego oraz zeznania świadków. Sprawą zajął się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Sąd uznał chłopaka za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 KK), jednak odstąpił od wymierzenia kary, powołując się na jego wiek, nieskazitelną opinię i brak wcześniejszych przejawów demoralizacji.

Rodzice dziewczyny złożyli zażalenie na decyzję sądu. – Niestety wyrok został utrzymany w mocy – mówi Gazecie Wyborczej pani Elżbieta, mama Emilii. Jak dodaje, nie chodziło im o surowe ukaranie chłopaka. – Chcieliśmy pełnego wyjaśnienia tej tragedii – zaznacza.

Rodzina zmarłej licealistki zwraca uwagę na aspekt, który do tej pory nie został dokładnie zbadany – prędkość tramwaju. – Gdyby tramwaj poruszał się przepisowo, może córka by żyła, może miałby czas na reakcję – mówi pani Elżbieta. Powołuje się przy tym na prywatną opinię biegłego z dziedziny rekonstrukcji wypadków. Ekspert, na podstawie nagrania z kamery w tramwaju, ustalił, że motorniczy zbliżając się do przystanku, jechał z prędkością 26 km/h, a w chwili wjazdu na peron – 10 km/h. Według biegłego powinien jechać dwa razy wolniej.

Adwokat rodziny, mec. Krzysztof Olkiewicz, złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez motorniczego. – Chodzi o współprzyczynienie się do wypadku – wyjaśnia. – Mamy prywatną opinię biegłego, który obliczył, że tramwaj mógł jechać z prędkością 26 km/h – dodaje.

Szef Prokuratury Bydgoszcz-Północ, Dariusz Bebyn, przyznał w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że ta opinia jest nową okolicznością. – To nowa okoliczność, która może sprawić, że wznowimy postępowanie – zapowiedział.

Piotr Bojar, prezes Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy, początkowo zapewniał, że tramwaj poruszał się przepisowo – z prędkością 20 km/h. Jednak na pytanie dziennikarzy "Wyborczej", z jaką prędkością tramwaj wjeżdżał na peron, odpowiedział: – Nie wiem.

W kolejnym komunikacie MZK potwierdziło, że – na podstawie analizy zapisu rejestratora prędkości tramwaju uczestniczącego w tragicznym wypadku z dnia 18.04.2024, motorniczy w obrębie przystanku poruszał się z prędkością około 25 kilometrów na godzinę.

Tymczasem obowiązująca instrukcja dla służb ruchu MZK mówi jasno, że motorniczowie zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności przed przystankami i w ich obrębie.

– Z zapisu wideo, którym dysponujemy, wynika, że do tragicznego wypadku doszło bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem, a motorniczy nie miał szans uniknąć zdarzenia – informuje MZK.

Jednak rodzina Emilii nie ustaje w walce o wyjaśnienie wszystkich okoliczności tragedii. – Może, gdyby jechał wolniej, to córka nadal by żyła – mówi dziennikarzom mama nastolatki.

