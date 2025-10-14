Ojciec wjechał do rowu po alkoholu, a syn pijany przyjechał mu pomóc! Kuriozalna interwencja policji

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-14 8:58

Niecodzienna sytuacja miała miejsce w miejscowości Krusze w powiecie świeckim. Jak informuje policja w Świeciu, 51-letni kierowca peugeota w stanie nietrzeźwości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i wylądował w rowie. Na pomoc ruszył mu syn — jednak jak się okazało, on również był po alkoholu. Obaj mężczyźni stracili prawa jazdy i teraz odpowiedzą przed sądem.

Policja

i

Autor: Anna Kisiel
Super Express Google News
Super Express Google News

Do zdarzenia doszło w nocy, gdy funkcjonariusze ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu zostali wezwani do Krusze. Ze zgłoszenia wynikało, że samochód osobowy wypadł z drogi i częściowo zawisł nad przydrożnym rowem. Po przybyciu na miejsce policjanci potwierdzili, że kierowca peugeota rzeczywiście stracił panowanie nad autem.

Kierujący peugeotem zjechał z jezdni i zawisł częścią pojazdu nad przydrożnym rowem. 51-letniemu kierowcy z pomocą przyjechał syn – przekazali policjanci ze Świecia.

Podczas rozmowy z uczestnikami zdarzenia mundurowi wyczuli od nich woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia. Wynik 51-latka był szokujący – ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Jego 21-letni syn, który przyjechał na miejsce, również prowadził po spożyciu alkoholu – miał 0,34 promila.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, a policjanci odebrali im prawa jazdy. Teraz sprawą zajmie się sąd, który zdecyduje o ich dalszym losie.

Funkcjonariusze ze Świecia podkreślają, że cała sytuacja mogła skończyć się tragedią. Jednocześnie doceniają postawę osób, które widząc niebezpieczne zachowanie na drodze, natychmiast zareagowały i powiadomiły służby.

Składamy wyrazy uznania dla świadków zdarzenia, którzy nie pozostali obojętni i zareagowali, widząc potencjalne zagrożenie. Taka postawa obywatelska zasługuje na szczególne wyróżnienie – dzięki niej udało się zapobiec, być może tragicznym skutkom nieodpowiedzialnego zachowania kierowców – dodali policjanci.

Policja przypomina, że nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie znacząco obniża refleks i koncentrację. W tym przypadku tylko szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że nikt nie odniósł obrażeń.

Furiat zaatakował kierowcę autobusu. Wszystko się nagrało, teraz szuka go policja
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚWIECIE
POLICJA ŚWIECIE