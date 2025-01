Znamy szczegóły!

Orszak Trzech Króli 6 stycznia 2025 w Bydgoszczy. Moc atrakcji na mieszkańców! [TRASA WYDARZENIA]

W poniedziałek, 6 stycznia 2025 roku Bydgoszcz stanie się sceną największych ulicznych jasełek w regionie. Tysiące kolędników, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli, w kolorowych strojach i z kolędą na ustach, weźmie udział w Orszaku Trzech Króli, podążając za światłem betlejemskiej gwiazdy, by wspólnie oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Wydarzenie to, organizowane co roku, jest nie tylko duchowym przeżyciem, ale również okazją do integracji mieszkańców miasta oraz podtrzymywania polskiej tradycji bożonarodzeniowej.