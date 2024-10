Wszystkich świętych 2024

Ostatnie przygotowania do 1 listopada. Tak wygląda to na najstarzym cmentarzu w Bydgoszczy

Koniec października to czas kiedy Polacy masowo odwiedzają cmentarze, by posprzątać groby najbliższych. Wielkie czyszczenie pomników, wstawanie nowych wiązanek czy zbieranie liści z zadrzewionych nekropolii, to teraz bardzo częsty widok. Sprawdziliśmy, jak wyglądają ostatnie przygotowania do Wszystkich Świętych na najstarszym cmentarzu w Bydgoszczy.