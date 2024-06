Pani Cecylia świętowała 102. urodziny! Seniorka ma jedną słabość. Kto by pomyślał!

Wczoraj swoje 102. urodziny świętowała pani Cecylia Zielińska z Więcborka (powiat sępoleński), która, dopóki zdrowie jej pozwalało, dbała o ogród. Jej dom zawsze zdobiły kwiaty, a pielęgnowanie roślin należało do ulubionych prac. Wolne chwile spędzała na spacerach, nadal lubi przebywać na świeżym powietrzu. Niestraszna jej ciężka praca – prowadziła gospodarstwo, wychowywała dzieci i pracowała zawodowo. Jak wspomina córka dzieciom oddałaby wszystko. Ma jedną słabość żywieniową – cukier i słodycze.

Urodziła się 3 czerwca 1922 roku we wsi Lipno (województwo mazowieckie). Tam mieszkała, chodziła do szkoły i pracowała. W 1952 roku wyszła za mąż. Pracowała jako ekspedientka w miejscowym sklepie spożywczym GS w rodzinnej miejscowości. Prowadziła również małe gospodarstwo rolne. Urodziła dwójkę dzieci: córkę i syna. W 1976 roku owdowiała. Po dekadzie samotnego życia przeprowadziła się do Więcborka, zamieszkała z rodziną córki. Aktywna do 90. roku życia. Jest bardzo zżyta ze swoimi bliskimi, czynnie uczestniczyła w opiece nad wnukami. Doczekała się czworga wnuków i siedmiorga prawnuków.

Z urodzinowymi życzeniami seniorkę odwiedzili również burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski i kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Więcborku Wioleta Łańska.