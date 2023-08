Piękny jubileusz pani Heleny! Mieszkanka powiatu świeckiego skończyła 100 lata! [ZDJĘCIA]

Nie wróci już do dzieci

Jak czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego, Helena Irena Żuralska urodziła się 9 sierpnia 1923 roku w Lidzbarku, w województwie warmińsko-mazurskim. Jest jednym z dzieci Joanny i Franciszka Muchowskich. W wieku 14 lat, pani Helena straciła mamę i odtąd była pod opieką dorosłej siostry. Jubilatka uczęszczała do szkoły w Świeciu, po ukończeniu której przeprowadziła się do Papowa Biskupiego (powiat chełmiński) i tam podjęła pracę w Urzędzie Gminy, w referacie do spraw wojskowych.

Szczęśliwie czas wojny oszczędził jej traumatycznych doświadczeń, w tym okresie pracowała u Niemca, w Szczutowie.

W 1951 roku wyszła za mąż, za Alfonsa Żuralskiego. Państwo Żuralscy wspólnie, aż do emerytury, prowadzili sklep w Papowie Biskupim. Małżeństwo wychowało trójkę dzieci, dwie córki i syna. Jubilatka doczekała się także dwojga wnucząt i dwojga prawnucząt. Aktualne pani Helena mieszka u swojej córki Barbary i zięcia Janusza w Przysierku.

Jubilatka to kobieta bardzo pracowita, zorganizowana i elegancka. Lubi oddawać się dobrej lekturze, czyta codzienną prasę. Uwielbia spędzać czas na łonie natury, przyroda od zawsze była jej bliska, szczególnie upodobała sobie nadmorską miejscowość Rowy.

Cała redakcja "Super Expressu" przyłącza się do życzeń dla pani Heleny!

