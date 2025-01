Pijany Gruzin wjechał… do komisariatu. Samochodem rozbił szklane drzwi

WOŚP 2025: Co się będzie działo w Bydgoszczy? Mamy listę najciekawszych wydarzeń

Bydgoszcz. Pijany Gruzin wjechał do komisariatu

Do szokującego zdarzenia doszło w piątek, 24 stycznia. 45-letni obywatel Gruzji wjechał samochodem w budynek komisariatu policji w Bydgoszczy-Śródmieściu. Jak się okazało, mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miał 1,8 promila alkoholu we krwi.

- Pijany kierowca uderzył w przedsionek komisariatu po godzinie 14.00. Wszystko wskazuje na to, że zrobił to celowo. Kilkukrotnie próbował przełamać szklane drzwi prowadzące do recepcji – mówi kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

45-latek wjechał w komisariat osobowym peugeotem. W środku był tylko jeden pracownik, który w porę schronił się w bezpiecznym miejscu.

- Motyw zdarzenia jest wciąż wyjaśniany, choć mamy swoje przypuszczenia. Sprawca nie usłyszał jeszcze zarzutów. Funkcjonariusze badają przyczyny i okoliczności jego zachowania – dodaje kom. Kowalska.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna może zostać oskarżony o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.