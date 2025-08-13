Pokazowe karmienie w myślęcińskim zoo to prawdziwy hit! Sprawdziliśmy to na miejscu

Kiedy zbliża się pora karmienia, w powietrzu czuć lekkie napięcie – i to nie tylko wśród gości. Jeżozwierze już kręcą się niespokojnie, lemury z ciekawością zerkają w stronę ścieżki, po której mają nadejść opiekunowie, a wydry… cóż, wydry w swoim stylu robią hałas, jakby chciały przypomnieć wszystkim, że to one dziś są gwiazdami.

Plan dnia w Myślęcinku jest jasno ustalony:

13:30 – lemury katta,

13:40 – jeżozwierze,

13:50 – wydry,

14:30 – daniele,

14:35 – żubry.

W tych godzinach przy wybiegach gromadzi się sporo osób, bo choć samo karmienie trwa chwilę, to emocji starczy na długo. Dzieci piszczą z zachwytu, kiedy lemury wyciągają łapki po przysmaki, a dorośli z uśmiechem robią zdjęcia, które później lądują w rodzinnych albumach. To jednocześnie doskonała okazja, żeby dowiedzieć się więcej o zwyczajach mieszkańców zoo – opiekunowie chętnie dzielą się ciekawostkami i odpowiadają na pytania.

Myślęcińskie ZOO to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Choć specjalizuje się w hodowli rodzimych gatunków, nie brakuje tu także egzotycznych zwierząt, takich jak lemury katta, tygrys amurski czy krokodyl kameruński. Na powierzchni 14 hektarów, w południowej części Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, żyje tu około 750 zwierząt reprezentujących 171 gatunków.

Spacerując alejkami, można podziwiać duże drapieżniki i kopytne na przestronnych wybiegach fosowych, a także sowy, ptaki wodne czy krukowate w świetnie urządzonych wolierach. W centralnej części zoo znajduje się malowniczy staw z wyspą zamieszkaną przez wolnościowe ptaki wodne. Są tu też mniejsze klatki, w których mieszkają małe drapieżniki, oraz specjalna ekspozycja poświęcona bezkręgowcom.

Dla najmłodszych przygotowano ZOO-Dziecięce, gdzie można wejść do zagrody i pogłaskać przyjazne zwierzęta. To właśnie tam rodzi się wiele małych przyjaźni między gośćmi a mieszkańcami ogrodu.

Bilety nie zrujnują portfela – normalny kosztuje 35 zł, ulgowy 25 zł, a w ramach promocji „środa z rabatem” zapłacimy odpowiednio 20 zł i 15 zł.

Wizyta w myślęcińskim zoo to doskonały sposób na spędzenie dnia w otoczeniu natury, a karmienia zwierząt to punkt programu, którego nie można przegapić. Bo choć każdy spacer po ogrodzie jest pełen wrażeń, to widok lemura skaczącego z radości czy wydry machającej łapką na powitanie zostaje w pamięci na długo.