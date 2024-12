Policyjny pościg ulicami miasta. 26-latek uciekał, bo nie miał uprawnień

Policyjny pościg ulicami miasta. Kierowca porzucił auto

Wszystko zaczęło się na skrzyżowaniu ulicy Fordońskiej i Fabrycznej w Bydgoszczy. Wówczas patrol ruchu drogowego oczekujący na zmianę świateł zwrócił uwagę na osobowego opla, który również powinien zatrzymać się. Kierujący postanowił zrobić inaczej. Nie zwolnił, a przyspieszył. Wówczas policjanci, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, pojechali za nim. Mężczyzna siedzący za kierownicą opla nie reagował na wezwania i kontynuował ucieczkę ulicą Fordońską. Popełniał przy tym kolejne wykroczenia związane z kilkukrotnym niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej czy przekroczeniem prędkości. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doprowadził w rejonie skrzyżowania ulicy Fordońskiej z Kapliczną, gdzie zaczął zjeżdżać do zatoczki autobusowej. Tam jednak zahaczył o wysoki krawężnik, po czym auto wybiło w górę, a następnie na lewy pas, tuż przed radiowóz. Nawet to nie skłoniło kierowcy do zatrzymania. Kontynuując ucieczkę wjechał w drogę gruntową znajdującą się tuż za kładką na ulicy Wiślanej. Chwilę później porzucił pojazd i wraz z pasażerką pobiegli w las. Tam chwilę później zatrzymali ich policjanci.

Oboje byli poszukiwani za wcześniejsze przewinienia

Okazało się, że za kierownicą siedział 26-latek z powiatu radomszczańskiego, a z nim jechała 27-latka z powiatu chełmińskiego. Po sprawdzeniu ich danych personalnych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że oboje są poszukiwani - kobieta przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie w związku z koniecznością ustalenia jej miejsca pobytu, natomiast mężczyzna celem doprowadzenia do jednostki penitencjarnej i odbycia przez niego 3 lat pozbawienia wolności za wcześniejsze czyny.

Na tym jednak nie koniec kłopotów. Przeprowadzone przez policjantów badanie narkotesterem wykazało, iż znajduje się on pod wpływem marihuany i metaamfetaminy. W szpitalu została mu pobrana krew do badań. Wyszło również na jaw, że kierował on autem bez uprawnień.

Mieszkaniec województwa łódzkiego został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań, a w konsekwencji do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, gdzie rozpoczął odbywanie wcześniej zasądzonej kary. Odpowie za jazdę pod wpływem narkotyków, niezatrzymanie się do kontroli drogowej pomimo dawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania, a także za szereg wykroczeń w ruchu drogowym.