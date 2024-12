Konfederacja idzie na wojnę z Lidlem. W całej Polsce będą protesty przed sklepami

W piątek 13 i w sobotę 14 grudnia, w całej Polsce odbędą się protesty pod sklepami sieci Lidl. Sprawa ma związek z planowaną inwestycją, która ma powstać w Gietrzwałdzie w województwie warmińsko-mazurskim, nieopodal Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Na wojnę z niemiecką sieciówką idzie Konfederacja Korony Polskiej, która domaga się by inwestor zrezygnował z budowy centrum dystrybucyjnego przed ważnym obiektem sakralnym. Plany budowy nie podoba się również Ogólnopolskiemu Komitetowi Obrony Gietrzwałdu.

Poseł Konfederacji Korony Polskiej, Roman Fritz podczas protestu przed siedzibą Lidla pod Poznaniem w listopadzie mówił: "Lidl dokonał chamskiej prowokacji, obrazoburczej przeciwko Katolikom. Przeciwko Chrześcijanom. Przypomnę cytaty - niech mi pan Bóg wybaczy - z reklam". Tu padają zmienione nazwy produktów jak "jezusz cytrus", "słodki jeżu", "syn drożdży" czy "bób ojciec".

Wtórował mu Wojciech Siński, który stwierdził wówczas, że : "Święty Mikołaj nie kupowałby w Lidlu". Konfederacja Korony Polskiej ostrzega także przed magazynowaniem odpadów i przypomina, że w miejscu w którym ma powstać centrum dystrybucyjne 1877 r. doszło do objawień Matki Bożej.

Demonstracje będą miały miejsce w ponad 80 miejscowościach w całej Polsce. Główną pikietę zaplanowano pod dyskontem przy ulicy Wolskiej w Warszawie. Do wzięcia udziału w wydarzeniu ochoczo zachęca między innymi europoseł Grzegorz Braun.

Protesty odbędą się m.in. w:

Krakowie,

Opolu,

Wrocławiu,

Łodzi,

Białymstoku,

Gdańsku,

Gdyni,

Gliwicach,

Legionowie,

Mielcu,

Olsztynie,

Raciborzu,

Radomiu,

Sopocie,

Rybniku,

Rzeszowie,

Szczecinie,

Tarnowie,

Zawierciu

Żorach,

Jastrzębie-Zdrój

Częstochowie

Budowa centrum dystrybucyjnego w Gietrzwałdzie. Lidl wydał oświadczenie

W trakcie jednego z protestów poseł Roman Fritz z Rybnika, który tak jak inni przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej, zwracał uwagę na magazynowanie odpadów w takim centrum dystrybucyjnym.

"Czy sieć handlowa Lidl Polska odważyłaby się postawić gigantyczne budynki magazynowe, przetwórcze tuż przy sanktuariach na przykład takich jak Lourdes czy Fatima? Oczywiście to nie wchodzi w grę! Przeczołgiwać i upokarzać można tylko Polaków" - mówił podczas jednego z protestów poseł Fritz.

Do sprawy odniosła się także niemiecka sieć marketów, tłumacząc że nowe planowane w Gietrzwałdzie centrum dystrybucyjne będzie sercem obiegu surowców pochodzących ze sklepów Lidl Polska z całego regionu.

"Są one na bieżąco kierowane do centrum dystrybucyjnego, aby zoptymalizować transport i ograniczyć objętość przewożonego materiału. Wszystkie surowce są nieustannie przewożone z centrów dystrybucyjnych do recyklerów tak, by jak najszybciej mogły wrócić do obiegu. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że z centrum dystrybucji odpady będą wyłącznie przekazywane do recyklera - na terenie naszego magazynu surowce nie będą utylizowane, przetwarzane czy spalane" - czytamy w jednym z oświadczeń Lidla.

Lidl zapowiedział kolejne inwestycje

Kilka dni temu prezes Lidl Polska zapowiedział zwiększenie liczby inwestycji niemieckiej sieci marketów na terenie Polski. Tylko w 2024 r. Lidl urósł w naszym kraju o ok. 40 sklepów. Włodzimierz Wlaźlak w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" zapowiada, że Lidl wyda 2 mld zł na inwestycje w Polsce w 2025 r. Oprócz tego niemiecka sieć marketów ma zatrudnić w nadchodzącym roku 500 osób.

Lidl zapowiedział także budowę nowego marketu w Tarnowskich Górach. Zobaczcie zdjęcia z placu budowy.