Dwa razy próbowano zrównać go z ziemią

Liczba podpisów pod wnioskiem o referendum robi wrażenie. Jak poinformował PAP pełnomocnik grupy referendalnej Krzysztof Korgel, do komisarza wyborczego trafiły listy zawierające 13,9 tys. podpisów. Tymczasem wystarczyłoby ich 11,7 tysiąca, ponieważ zgodnie z prawem referendum w sprawie odwołania prezydenta i rady miasta może odbyć się na wniosek co najmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Zabrza złożone. Jakie kolejne kroki?

Ale grupa referendalna zamierza nadal prowadzić zbiórkę podpisów, na wypadek zakwestionowania prawidłowości części z tych już złożonych. Ma na to jeszcze niespełna miesiąc.

Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Michał Fijałkowski potwierdził PAP, że wniosek został złożony, a wkrótce rozpocznie się weryfikacja dołączonych do niego podpisów. Komisarz ma 30 dni na wydanie postanowienia o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku w przypadku niespełnienia wymogów określonych w ustawie.

Referendum musi zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy. Wynik będzie ważny, jeśli do urn pójdą co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w wyborze władz samorządowych Zabrza w 2024 r. W przypadku prezydenta to 25,9 tys., a w przypadku rady miasta 29,6 tys. osób.

Dlaczego chcą odwołać prezydent i radę Zabrza?

Wśród powodów do odwołania prezydent i rady miasta grupa referendalna wymieniła m.in.:

zwolnienia grupowe w samorządowych jednostkach,

podwyżki opłat lokalnych,

rezygnację z organizacji cyklicznych wydarzeń kulturalnych,

przedłużający się proces prywatyzacji Górnika Zabrze.

Na prośbę PAP o komentarz prezydent Agnieszki Rupniewskiej w sprawie referendum biuro prasowe Urzędu Miasta Zabrze odpowiedziało, że na tym etapie nie zamierza zabierać głosu.

Referendum w sprawie odwołania władz Zabrza. Kim jest Agnieszka Rupniewska?

Wybory samorządowe w Zabrzu Rupniewska wygrała w 2024 r. jako kandydatka KWW Koalicja Obywatelska. Choć startowała z poparciem KO, to nie należy do żadnej partii politycznej. W drugiej turze otrzymała 57,85 proc. głosów (24 766). Pokonała swoją wieloletnią poprzedniczkę Małgorzatę Mańkę-Szulik, która kierowała miastem od 2006 r.

Wcześniej Rupniewska spędziła jedną kadencję w Radzie Miasta Zabrze. W 2018 r. również spotkała się w drugiej turze wyborów samorządowych z Mańką-Szulik, jednak przegrała - otrzymała 48,41 proc. głosów (22 381).

Agnieszka Rupniewska ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przed objęciem urzędu zarządzała prywatną firmą z branży przemysłowej.

Referenda o odwołanie władz na Śląsku. Gdzie do tej pory się udało, a gdzie nie?

Dotychczas w województwie śląskim przeprowadzono dwa referenda, które zakończyły się odwołaniem władz samorządowych. W 2009 r. mieszkańcy odwołali prezydenta Częstochowy Tadeusza Wronę, a w 2012 r. prezydenta Bytomia Piotra Koja wraz z radą miejską.

Bez powodzenia w 2009 r. próbowano odwołać prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza wraz z radą miasta, w 2012 r. prezydent Rudy Śląskiej Grażynę Dziedzic wraz z radą miasta, a w 2017 r. prezydenta Bytomia Damiana Bartylę. We wszystkich trzech przypadkach frekwencja podczas referendum okazała się zbyt niska.

