Kolejny hangar, jak informuje rzecznik Katowice Airport Piotr Adamczyk, wybuduje rudzka firma Promus, mająca już doświadczenie w pracach budowlanych na tym lotnisku; m.in. rozbudowywała ona obecny główny terminal B.

Nowy hangar na Katowice Airport. Obsługa samolotów i praca dla kilkuset osób

Hangar H4, którego najemcą zostanie linia Wizz Air, będzie graniczył od zachodniej strony z hangarem H3, a od wschodniej z wieżą kontroli lotów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Realizacja przedsięwzięcia potrwa dwanaście miesięcy, a gotowa infrastruktura zostanie oddana do użytku w pierwszym kwartale 2026 r.

Obiekt będzie miał ok. 11,2 tys. m kw. powierzchni, będzie wysoki na 17,5 m, wyposażony w czteroskrzydłową bramę o długości 88 m. Poza zatokami serwisowymi, znajdą się w nim pomieszczenia warsztatowe, w tym lakiernia i szlifiernia. Budynek będzie też mieścił trzykondygnacyjne zaplecze biurowo-socjalne z częścią szkoleniową.

Po oddaniu do użytku tego hangaru, łączna powierzchnia infrastruktury do przeglądów i serwisu samolotów w strefie MRO (Maintenance, Repair, Operations) Katowice Airport wyniesie 34,4 tys. m kw. Dostępnych tam będzie osiem zatok do serwisowania samolotów kodu C (Boeing 737/Airbus A320).

- Czwarty hangar to kolejne od 200 do 300 nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanych kadr, reprezentujących różne specjalności branży lotniczej. Aktualnie przygotowujemy koncepcję dalszego rozwoju bazy MRO. Chcemy, żeby w przyszłości powstały w Katowice Airport kolejne obiekty służące obsłudze technicznej samolotów - mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Budowa czwartego hangaru to jeden z projektów programu inwestycyjnego Katowice Airport na lata 2024-32. Są w nim też m.in.: budowa głównego terminalu pasażerskiego, który będzie połączony tunelem ze stacją kolejową, budowa drugiego terminalu towarowego czy rozbudowa parkingów, w tym budowa parkingu wielopoziomowego.

Ciąg dalszy artykułu pod galerią: Program inwestycyjny Katowice Airport

W programie mieści się ponadto trwająca, dofinansowana ze źródeł Unii Europejskiej, budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową.

Szacunkowa wartość całego programu inwestycyjnego Katowice Airport do 2032 r. to 1,5 mld zł.