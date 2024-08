Kolejny etap poszukiwań zaginionej Jowity. Służby przeszukały jezioro. Wiadomo, co ustalono

CO SIĘ STAŁO?

Kolejny etap poszukiwań zaginionej Jowity Zielińskiej

Służby, rodzina i przyjaciele zaginionej Jowity Zielińskiej z Lisin, a także okoliczni mieszkańcy, nie ustają w poszukiwaniach 30-latki, po której ślad urwał się 6 lipca, gdy wracała z pracy do domu. Jowita przepadła na szosie, będąc kilometr od swojego miejsca zamieszkania. 10 sierpnia w miejscowości Wierzchowiska przypadkowa osoba natrafiła na rower 30-latki. Jednoślad był porzucony na leśnym terenie, ok. 5 km od domu Jowity, ale w przeciwną stronę, niż kierunek, w którym poszukiwana kobieta się poruszała. Teren ten po raz kolejny został przeszukany w środę, 28 sierpnia. Akcja rozpoczęła się już o godz. 8:30 rano. Tym razem działania policji wspierali strażacy z OSP KSRG Rogowo, OSP Kobrzyniec, OSP Świeżawy, OSP Nadróż, JRG Rypin i OSP Borowo. Miejscem, w którym koncentrowały się poszukiwania, było jezioro Likieckie. Pracę wspomagał także policyjny pies wyszkolony do poszukiwań. Strażacy po zakończeniu przeszukiwania terenów przekazali informację o tym, czy udało się odnaleźć zaginioną.

- Przykro nam, ale nadal Pani Jowita się nie odnalazła - podali w komentarzu w mediach społecznościowych pożarnicy z OSP KSRG Rogowo.

Teściowa Jowity komentuje działania służb

- Cały czas są prowadzone poszukiwania. Straże, które biorą w tym udział, oraz policja, robią kawał bardzo dobrej roboty, za co serdecznie im dziękujemy. Jeżeli ktoś z państwa chce również pomóc, to my również organizujemy poszukiwania. Można się zgłosić, będziemy ogłaszać. Z góry serdecznie dziękujemy - napisała w mediach społecznościowych teściowa Jowity, pani Małgorzata Zielińska.

Rysopis zaginionej Jowity Zielińskiej

Informacje o zaginionej:

wzrost ok 170 cm,

szczupła budowa ciała,

włosy do ramion, koloru rudego,

oczy zielone.

Opis ubioru:

w dniu zaginięcia ubrana była w czarne, krótkie spodenki i bluzkę w kratkę,

poruszała się rowerem typu damka koloru ciemnozielonego, z koszykiem przy sterze.

GALERIA. Wielka akcja poszukiwawcza Jowity Zielińskiej. Ważne słowa teścia zaginionej 30-latki. ZOBACZ ZDJĘCIA:

