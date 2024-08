Akcja poszukiwawcza Jowity Zielińskiej. Ważne słowa teścia zaginionej 30-latki

Rodzina, strażacy i ochotnicy szukali Jowity Zielińskiej w odpowiedzi na apel bliskich 30-latki

Jowita Zielińska z Lisin (woj. kujawsko-pomorskie) zaginęła 6 lipca, gdy na rowerze wracała z pracy do domu. Ślad po 30-latce urwał się zaledwie kilometr od miejsca jej zamieszkania, na leśnej drodze w okolicach Rojewa. Mimo prowadzonych poszukiwań, nie było żadnych poszlak dotyczących tego, co mogło stać się z Jowitą. Jakby rozpłynęła się w powietrzu. Dopiero w sobotę, 10 sierpnia, nastąpił przełom w sprawie - w lesie w Wierzchowiskach przypadkowa osoba natrafiła na rower 30-latki. Jednoślad znajdował się w miejscu oddalonym o ok. 5 km od domu zaginionej, ale w przeciwną stronę do kierunku jej jazdy. Niestety, nadal nie wiadomo, co stało się z kobietą. W niedzielę, 18 sierpnia, rodzina Jowity zorganizowała poszukiwania w miejscu odnalezienia roweru.

- Nasza jednostka w odpowiedzi na apel rodziny zaginionej w mediach społecznościowych pomagała w poszukiwaniach. Grupa 70 osób została podzielona na 7 zespołów dziesięcioosobowych, do których przydzielono strażaków OSP z łącznością oraz aplikacją SIRO. Dzięki aplikacji na bieżąco śledziliśmy, jak przemieszczają się poszczególne zespoły, oraz jaki obszar został przeszukany. Sprawdzony został obszar wskazany przez rodzinę, którego dotychczas nie przeszukiwano. Poszukiwania prowadzono od godziny 10:00 do 13:30 przeszukano obszar o powierzchni około 100-120 hektarów. Osoba zaginiona nie została odnaleziona - przekazali w mediach społecznościowych strażacy z OSP KSRG Rogowo.

Teść zaginionej Jowity o akcji poszukiwawczej

- My konsultujemy oczywiście każde poszukiwania, to nie tak, że my sobie jedziemy do lasu i szukamy. Każde nasze poszukiwania konsultujemy przede wszystkim z naszą policją rypnicką, której serdecznie chciałbym podziękować, no i niewątpliwie z kolegami i panami strażakami, oni są fundamentem tego poszukiwania, no bo my możemy sobie szukać, ale tak jak tutaj kolega powiedział, to trzeba mieć doświadczenie, my byśmy pewnie tutaj się nie dzielili na grupy, tylko byśmy szli jakoś tam inaczej, każdy na swój sposób, no ale na pewno tutaj to wygląda bardzo profesjonalnie i cieszymy się w ogóle i chcieliśmy też podziękować jako rodzina za tak liczne przybycie i zorganizowanie tego, bo naprawdę żeśmy nie myśleli, że tak dużo ludzi dobrej woli chce nam pomóc - powiedział w rozmowie z portalem Rypin Nasze Miasto Jan Zieliński, teść zaginionej Jowity.

Rysopis zaginionej Jowity Zielińskiej

Informacje o zaginionej: wzrost ok 170 cm, szczupła budowa ciała, włosy do ramion, koloru rudego, oczy zielone. Opis ubioru: w dniu zaginięcia ubrana była w czarne, krótkie spodenki i bluzkę w kratkę, poruszała się rowerem typu damka koloru ciemnozielonego, z koszykiem przy sterze.

- W sprawie prosimy o kontakt z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Rypinie pod numerem telefonu 47 75 39 200 lub alarmowym 112 - informują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, którzy prowadzą śledztwo w sprawie zaginięcia kobiety.

GALERIA. Wielka akcja poszukiwawcza Jowity Zielińskiej. ZOBACZ ZDJĘCIA:

