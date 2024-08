Tragedia w Beskidzie Śląskim. Nie żyje 41-letni rowerzysta z Włoch

Śmierć włoskiego turysty w Beskidzie Śląskim. 41-letni rowerzysta zmarł na Szyndzielni

CZYTAJ TEŻ: Charytatywne przejście Głównym Szlakiem Beskidzkim. Celem jest zakup drona dla Górnośląskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej

Tragiczne doniesienia z Beskidu Śląskiego. W piątek, 16 sierpnia, rozegrały się tam dramatyczne sceny. Na Szyndzielni nagle zasłabł 41-letni rowerzysta z Włoch, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Świadkowie tego zdarzenia natychmiast powiadomili o zdarzeniu służby. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który lądował niedaleko schroniska na Szyndzielni. Zespół ratowników przybyłych do nieprzytomnego obywatela Włoch od razu rozpoczął reanimację i walkę o życie 41-letniego turysty. Niestety, mimo szybkiego udzielenia pomocy, nie udało się uratować rowerzysty. Obywatel Włoch nie odzyskał przytomności i zmarł. Jak przekazały służby, do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie, a ciało 41-latka będzie wydane jego bliskim.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Tragedia w Bieruniu. Kierowca wjechał w cyklistę na przejeździe rowerowym. Mężczyzna nie żyje

Policja o tragicznej śmierci 41-letniego obywatela Włoch

– Lekarz stwierdził zgon. Policjanci, którzy byli na miejscu, zawiadomili prokuratora, który nakazał wydać ciało rodzinie. Nie doszło w tym przypadku do żadnego czynu zabronionego – przekazał w rozmowie z portalem beskidzka24.pl aspirant Przemysław Kozyra z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

To nie pierwsza tragedia w Beskidzie Śląskim w te wakacje. W lipcu na Czantorii zasłabł 60-letni turysta, którego życia także nie udało się uratować. Ratownicy ostrzegają, że na tego typu zdarzenia wpływ ma przede wszystkim upał i wysokie temperatury, przed którymi należy się odpowiednio zabezpieczać, szczególnie podczas wyjść w góry.

- Warto pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przed słońcem oraz regularnym nawadnianiu organizmu - podkreślają w mediach społecznościowych ratownicy GOPR Beskidy.

ZOBACZ TEŻ. Ciało turysty odnaleziono pod szczytem Rysów. GALERIA:

Wlali w niego śmiertelną dawkę alkoholu. Turysta zmarł w klubie go go Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.