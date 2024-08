40-letni motocyklista zginął w wypadku. Młoda kobieta nie ustąpiła mu pierwszeństwa

i Autor: KWP Kraków Policjanci podsumowali ostatnią akcje pod hasłem Bezpieczny Motocyklista

TRAGEDIA NA DRODZE

40-letni motocyklista zginął w wypadku w Rudzie Śląskiej. "24-latka nie ustąpiła mu pierwszeństwa"

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w środę, 14 sierpnia, w Rudzie Śląskiej. Kierująca autem kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa 40-letniemu motocykliście, co spowodowało, że mężczyzna uderzył w bok jej samochodu. Niestety, mimo odzyskania przytomności po reanimacji i przewiezieniu do szpitala, 40-latek zmarł.