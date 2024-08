Kierowca wjechał w cyklistę na przejeździe rowerowym. Mężczyzna nie żyje

Śmierć rowerzysty w Bieruniu. Kierowca potrącił cyklistę na przejeździe rowerowym

Do tragicznej kolizji doszło w sobotę, 10 sierpnia, ok. godz. 15:00 przy ul. Sośnina w Bieruniu (woj. śląskie). Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn 42-letni kierowca osobowego auta wjechał w rowerzystę na przejeździe rowerowym. Siła uderzenia była tak duża, że samochód wylądował w przydrożnym rowie. Mimo natychmiastowego wezwania służb i przeprowadzonej reanimacji, życia 71-letniego cyklisty nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że 42-letni kierowca auta był trzeźwy; teraz policjanci będą ustalać, jak i dlaczego doszło do tragedii na drodze.

Policjanci apelują o ostrożność podczas jazdy

- Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali niezbędne czynności pod nadzorem prokuratora. Obecnie stróże prawa wyjaśniają wszystkie okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku. Apelujemy do kierowców i pozostałych użytkowników dróg o szczególną ostrożność podczas jazdy. Nadmierna prędkość, roztargnienie na drodze, a także lekkomyślność uczestników ruchu drogowego to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Zwolnijmy i zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii - podsumowują policjanci z Bierunia.

