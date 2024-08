Przełom ws. zaginięcia Jowity Zielińskiej. W lesie znaleziono rower 30-latki

Poszukiwania Jowity Zielińskiej. Pojawił się nowy trop

W sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej pojawił się nowy trop. W lesie, ok. 5 km od miejsca zamieszkania poszukiwanej kobiety, odnaleziono rower, na którym 30-latka wracała w dniu zaginięcia z pracy do domu. Przypomnijmy, że Jowita zniknęła ponad miesiąc temu - dokładnie w sobotę, 6 lipca, po raz ostatni uchwyciły ją kamery monitoringu, gdy wjeżdżała na leśną drogę w Rojewie. Monitoring nie zarejestrował wyjazdu 30-latki z szosy, choć wtedy od domu dzielił ją już tylko kilometr. Służby przeszukały hektary okolicznego lasu, polan i łąk, ale nie było dotąd żadnych śladów czy sygnałów, które pomogłyby wyjaśnić to zagadkowe zaginięcie. Przełom nastąpił dopiero w sobotę, 10 sierpnia, gdy przypadkowa osoba w lesie w miejscowości Wierzchowiska natrafiła na rower należący do Jowity. O sprawie poinformowała m.in. działająca na Facebooku strona "Gdziekolwiek jesteś", a informację potwierdziła także szwagierka 30-latki. Czy rower był w tym miejscu od początku zaginięcia kobiety, a może ktoś niedawno go tam podrzucił?

- Niestety, na tę chwilę nic nie wiadomo. Trwa śledztwo w tej sprawie. Cały czas mamy nadzieję, że Jowita się odnajdzie i trzeba w to wierzyć. Oby się odnalazła cała i zdrowa - przekazała w rozmowie z "Faktem" pani Sandra, szwagierka zaginionej Jowity.

Szczegóły dotyczące miejsca, w którym znaleziono rower 30-latki

Miejsce odnalezienia roweru poszukiwanej kobiety jest zaskakujące. Jak informuje strona "Gdziekolwiek jesteś", Jowita musiałaby zboczyć z prowadzącej do domu trasy, by znaleźć się tam, gdzie natrafiono na jej porzucony jednoślad. Gdyby 30-latka z jakiegoś powodu zawróciła na szosie, ująłby to także okoliczny monitoring. Nie ma jednak takiego nagrania, dlatego też służby nie przeszukiwały terenów prowadzących w kierunku odwrotnym, niż dom Jowity. Odnalezienie roweru to mimo wszystko moment przełomowy, a bliscy i przyjaciele zaginionej 30-latki mają nadzieję, że wyjaśnienie zagadki jej zniknięcia to tylko kwestia czasu.

Rysopis zaginionej Jowity Zielińskiej

Informacje o zaginionej: wzrost ok 170 cm, szczupła budowa ciała, włosy do ramion, koloru rudego, oczy zielone. Opis ubioru: w dniu zaginięcia ubrana była w czarne, krótkie spodenki i bluzkę w kratkę, poruszała się rowerem typu damka koloru ciemnozielonego, z koszykiem przy sterze.

- W sprawie prosimy o kontakt z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Rypinie pod numerem telefonu 47 75 39 200 lub alarmowym 112 - informują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, którzy prowadzą śledztwo w sprawie zaginięcia kobiety.

