Zwabił 18-letnią Wiktorię do mieszkania i udusił. "Czuł potrzebę, by zabić"

Mateusz zabił 18-letnią Wiktorię. Mija rok od wstrząsającego morderstwa w Radzionkowie

Oboje się wcześniej nie znali. Wiktoria wracała z katowickiej dyskoteki do Bytomia. Mateusz H. wsiadł do tego samego autobusu - on zmierzał do mieszkania w Radzionkowie po skończonej pracy. Była noc z 11 na 12 sierpnia 2023 r.

Wiktoria do swego domu w Bytomiu nigdy nie trafiła. Nastolatek zaczarował ją do tego stopnia, że oboje wysiedli na przystanku w Radzionkowie i poszli do lokum Mateusza H. w kamienicy przy ul. Kużaja. Tam najpierw uprawiali seks, a potem... Potem radzionkowianin zacisnął na szyi dziewczyny pętlę. Użył do zbrodni kabla do ładowania telefonów.

Następnie Mateusz H. zawinął ciało Wiktorii w foliowy worek i spryskał pianą. Zostawił zwłoki w mieszkaniu, a sam uciekł. Przedtem jednak z telefonu dziewczyny napisał do jej matki sms: "Dzień dobry. Nazywam się Mateusz. Wiktoria jest u mnie. Niedługo wróci do domu".

Co ciekawe, chłopak zadzwonił też do centrum powiadamiania ratunkowego i wyznał prawdę, że zabił dziewczynę. Dodał też, że chce popełnić samobójstwo. Na to jednak się nie zdobył, a policja potrzebowała dwóch dni, by go namierzyć i zatrzymać - ukrywał się na terenie ogródków działkowych. Bardzo blisko miejsca zbrodni.

Prokuratura: "Czuł wewnętrzną potrzebę, by zabić"

Trudno w to uwierzyć, ale ten chuchrowaty, niepozorny 19-latek, dokonał przerażającej zbrodni według planu i z zimnym wyrachowaniem. - Wyjaśnił podczas przesłuchania, że chciał kogoś zabić, czuł taką wewnętrzną potrzebę - mówiła Anna Szymocha-Żak, prokurator rejonowa w Tarnowskich Górach po przesłuchaniu zabójcy. - Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Został tymczasowo aresztowany - dodawała pani prokurator.

Od tego czasu Mateusz H. przebywa w celi. A prokuratura zapowiada rychłe skończenie śledztwa.

- Czekamy jeszcze tylko ona opinie biegłych sporządzoną z obserwacji psychiatrycznej podejrzanego wraz z opinią seksuologiczną. Jeśli biegli nie stwierdzą niepoczytalności podejrzanego, to akt oskarżenia powinien być gotowy w ciągu miesiąca - zapowiada zastępca prokuratora rejonowego w Tarnowskich Górach, Magdalena Lewandowska.

