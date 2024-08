Tragedia w Katowicach. Nie żyje młody rowerzysta

Tragiczna śmierć rowerzysty w Katowicach

Do tragedii doszło w czwartek, 15 sierpnia, przy ul. Kałuży w dzielnicy Kostuchna w Katowicach. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn młody, ok. 30-letni rowerzysta, przewrócił się w trakcie zjeżdżania znajdującą się przy lesie ulicą. Niestety, obrażenia mężczyzny były na tyle poważne, że nie przeżył on tego wypadku.

- Z pierwszych ustaleń wynika, że nie doszło tu do zderzenia z autem czy innym pojazdem - przekazał w rozmowie z portalem 24kato.pl aspirant Jakub Nogieć z katowickiej policji.

Na miejscu zdarzenia pracowali śledczy pod nadzorem prokuratora.

Od początku wakacji w wypadkach w woj. śląskim zginęły 24 osoby

Młody rowerzysta to 24 ofiara wypadków drogowych w woj. śląskim od początku wakacji. Jak przekazała Śląska Policja, w środę, 14 sierpnia, w Rudzie Śląskiej zginął 40-letni motocyklista. W sobotę, 10 sierpnia, kierująca autem kobieta uderzyła w drzewo w Mikołowie, co skończyło się śmiercią jej pasażerki - 11-letniej dziewczynki.

