Prezent na Dzień Matki 2025. Oryginalne prezenty na 26 maja! Co dać mamie?

Prezent na Dzień Matki 2025 - co kupić? Jeśli nadal nie masz prezentu na Dzień Matki 2025, to musisz się spieszyć! Dzień Matki już w środę, więc zostało naprawdę niewiele czasu, aby kupić jej wymarzony podarunek!

Mama, jak każda kobieta uwielbia biżuterię, dlatego możesz kupić jej gustowny naszyjnik z zawieszką, na której wygrawerujesz kilka słów dla niej. Doskonałym pomysłem na prezent na Dzień Matki 2025 jest zestaw filiżanek do herbaty i kawy. Będą prezentować szykownie, a herbata w nich zaparzona będzie przypominać mamie o tobie. Jeśli twoja należy do osób aktywnych fizycznie, to możesz wręczyć jej opaskę monitorującą jej aktywność. A może jej pasją jest literatura? Jeśli tak, to koniecznie kup jej książkę ulubionego autora. Oto więcej naszych propozycji:

karta podarunkowa do ulubionego sklepu odzieżowego,

ulubiony krem do twarzy,

perfumy,

kosmetyki do makijażu, paletki cieni, profesjonalne pędzle czy tusz do rzęs,

ramka z waszym wspólnym zdjęciem.

Dzień Matki 2025. Jak świętujemy ten dzień?

Dzień Matki to wyjątkowy czas, w którym wyrażamy swoją wdzięczność. Oprócz serdecznych życzeń najpopularniejszymi prezentami dla mam są kwiaty, laurki i słodycze. Cel obchodów jest oczywisty – podziękowanie za trud włożony w wychowanie oraz okazanie im niezmierzonych pokładów miłości i serdeczności. Dzień ma wymiar naprawdę globalny - na świecie są w końcu ponad 2 miliardy matek.

Dzień Matki 2025. Skąd wzięło się to święto?

Dzień Matki, to jedno z najbardziej znanych świąt obchodzone praktycznie na całym świecie. Są również państwa, gdzie rolę Dnia Matki pełni Dzień Kobiet. Dzień ten na dwie, z pozoru niezależne historie – europejską i amerykańską. Już w starożytnej Grecji czczono matki-boginie, który symbolizowały płodność i urodzaj. Zwyczaj ten formie powrócił w Wielkiej Brytanii w XVII wieku, gdzie w czwartą niedzielę Wielkiego Postu obchodzono tzw. niedzielę u matki – matka oznaczała jednak rodzinny kościół, parafię. Byłą to również okazja do spotkania z członkami rodziny i z czasem obyczaj ten przekształcił się w Dzień Matki – informuje kalbi.pl. W USA z kolei święto ma swoje początku w końcu XIX wieku - najpierw promowany był Dzień Matczynej Pracy, następnie Dzień Matek dla Pokoju, aż w końcu w 1914 Kongres zatwierdził Dzień Matki jako święto narodowe. Światowe rozpowszechnienie Dnia Matki miało miejsce w drugiej połowie XX wieku.