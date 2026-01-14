Próbny egzamin ósmoklasisty 2026: Odpowiedzi, arkusz CKE z angielskiego. Mamy rozwiązany cały arkusz z języka angielskiego 14.01.2026

2026-01-14 11:11

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026. W środę, 14 stycznia 2026 roku, punktualnie o godz. 9:00 rozpoczął się ostatni próbny egzamin ósmoklasisty CKE 2026 z języka angielskiego. Uczniowie już po wyjściu z sal egzaminacyjnych zaczęli szukać arkuszy, pytań i odpowiedzi. W tym tekście publikujemy arkusz CKE z języka angielskiego oraz odpowiedzi przygotowane przez naszych ekspertów – z zastrzeżeniem, że nie są to jeszcze oficjalne rozwiązania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026: język angielskie. W poniedziałek, 12 stycznia, o godz. 9:00 uczniowie rozpoczęli próbne egzamin ósmoklasisty 2026. Pierwszym z testów, z którym przyszło im się zmierzyć był język polski, natomiast kolejnego dnia odbył się egzamin z matematyki. Trzeci, ostatni dzień, to test wiedzy z języka angielskiego. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) na próbnym egzaminie ósmoklasisty 2025 z angielskiego? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań? Chcesz wiedzieć, czy dobrze odpowiedziałeś na pytania na próbnym egzaminie ósmoklasisty 2025 z angielskiego?

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026: język angielski 14.01.2026. ODPOWIEDZI

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała oficjalne arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Arkusze CKE mają identyczną strukturę jak te, które pojawią się na właściwym egzaminie w maju. Zawierają zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, a w przypadku języka angielskiego także krótką formę wypowiedzi.

W tym artykule publikujemy arkusze CKE z próbnego egzaminu ósmoklasisty 2026, a także pytania i odpowiedzi, które pomogą uczniom sprawdzić swoje wyniki i ocenić poziom przygotowania.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 CKE: język angielski. Arkusze CKE z angielskiego [14.01.2026]
Pytania i odpowiedzi z angielskiego. Próbny egzamin ósmoklasisty 2026

Po zakończeniu próbnych testów uczniowie najczęściej szukają poprawnych rozwiązań. Dlatego w jednym miejscu zbieramy pytania oraz odpowiedzi z próbnego egzaminu ósmoklasisty 2026, opracowane na podstawie arkuszy CKE. To duże ułatwienie dla uczniów i rodziców, którzy chcą szybko sprawdzić, jak poszedł egzamin próbny i na jakim etapie przygotowań znajduje się ósmoklasista.

Analiza odpowiedzi pozwala też wskazać najczęstsze błędy i obszary wymagające dodatkowych powtórek przed egzaminem majowym.

