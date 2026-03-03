Trwają poszukiwania 14-letniej Zuzanny! Ślad urywa się w galerii handlowej

Komisariat Policji Bydgoszcz-Błonie prowadzi poszukiwania 14-letniej Zuzanny Sikory. Nastolatka zaginęła 26 lutego 2026 roku. W godzinach między 10:00 a 15:00 wyszła z domu przy ulicy Śląskiej w Bydgoszczy i od tamtej pory nie skontaktowała się z rodziną ani nie wróciła do miejsca zamieszkania.

Jak informują policjanci, ostatni potwierdzony trop pochodzi z poniedziałku, 2 marca 2026 roku. Około godziny 18:30 dziewczyna była widziana w CH Focus w Bydgoszczy.

Zaginiona ma około 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Ma piwne oczy oraz długie, czarne włosy sięgające do połowy pleców, z widocznymi blond odrostami. Twarz okrągła, uzębienie bez widocznych ubytków. Policja zwraca uwagę, że na lewym przedramieniu widoczne są świeże rany po samookaleczeniach.

W dniu zaginięcia Zuzanna ubrana była w białą koszulkę z różowym napisem „bdb”, szare jeansy, czarną kurtkę puchową oraz czarne buty typu VANS.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu dziewczyny lub widziały ją po 2 marca, o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie pod numerem telefonu 47 751 13 59 lub pod numerem alarmowym 112. Każda informacja może mieć kluczowe znaczenie.