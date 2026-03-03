Ostatni bieg City TRAIL w bydgoskim Myślęcinku [ZDJĘCIA]

Zakończył się czteromiesięczny sezon cyklu biegów przełajowych City Trail z Fundacją Lotto w Bydgoszczy. 28 lutego (sobota) zawodnicy rywalizowali w ostatnim biegu zaliczanym do klasyfikacji generalnej sezonu 2025/26. Ze względu na trudne warunki na stałej trasie, m.in. zalegającą wodę oraz oblodzenia, organizatorzy przygotowali alternatywną trasę, która w całości prowadziła po asfaltowych ścieżkach.

W finałowym biegu w Myślęcinku na mecie zameldowało się 396 zawodników. Dystans pięciu kilometrów najszybciej pokonał Maciej Tomaszewski, który wbiegł na metę z czasem 15:23. Drugi był Michał Płotka (15:29), a trzecie miejsce zajął Przemysław Ratajczyk (15:39). Wśród pań zwyciężyła Joanna Kalota, która uzyskała czas 17:28. Drugie miejsce wywalczyła dzisiaj Monika Goździkowska-Dubicka (18:38), a trzecia była Aleksandra Karolczuk (18:56). W klasyfikacji generalnej cyklu City Trail Bydgoszcz 2025/26 triumfowali Joanna Kalota oraz Damian Rudnik.

Osoby, które ukończyły co najmniej trzy z czterech biegów, otrzymały pamiątkowe medale. Oficjalne podsumowanie minionego sezonu odbędzie się w czwartek, 12 marca, w klubie CityFit Bydgoszcz w CH Rondo. Wręczone zostaną wtedy nagrody oraz medale dla osób, które nie odebrały ich bezpośrednio po sobotnim biegu.