Duże opóźnienie rozbudowy Opery Nova. IV krąg wciąż w budowie

Rozbudowa bydgoskiej Opery Nova o czwarty krąg rozpoczęła się na początku 2023 roku i miała zakończyć się w maju 2025 roku. Jeszcze wcześniej gotowy miał być parking podziemny. Jednak z uwagi na przedłużające się badania archeologiczne oraz trudne warunki gruntowe, pierwotnego terminu zakończenia inwestycji nie udało się dotrzymać. Dlatego podpisano aneksy przedłużające terminy ukończenia prac - parkingu do grudnia 2025 r., a budowy IV kręgu do czerwca 2026 r.

Pod koniec 2025 roku wykonawca napotkał kolejne trudności - przez płytę fundamentową parkingu podziemnego przeciekała woda, przez co prace na jakiś czas musiały zostać wstrzymane. Z kolei mroźna zima uniemożliwiła wykonywanie wielu prac na zewnątrz. W związku z tym, firma Budimex złożyła kolejne wnioski o wydłużenie terminów prac.

A jak obecnie przebiegają prace przy budowie IV kręgu Opery Nova? W ostatnich tygodniach większość prac wykonywano wewnątrz obiektu. Styczeń był miesiącem intensywnej pracy w zakresie instalacji i wykończeń. Jak informuje serwis bydgoszcz.pl kontynuowano roboty tynkarskie i murarskie. Wykonawca zajmował się również montażem instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych i c.o., a także kanałów wentylacyjnych oraz elementów automatyki wentylacji.

W najbliższych tygodniach kontynuowane będą prace montażowe, tynkarskie i wykończeniowe na klatkach schodowych i w pomieszczeniach technicznych. Firma Budimex przygotowuje się też do montażu kolejnych elementów fasady oraz obróbek aluminiowych.

Rozbudowa czwartego kręgu Opery Nova jest realizacją pierwotnej koncepcji architektonicznej budynku z 1962 roku, zakładającej trzy przenikające się kręgi oraz połączony z nimi tarasem krąg czwarty. W ramach trwającej inwestycji powstanie m.in. sala prób scenicznych z wielofunkcyjnym rozwiązaniem widowni, sceny, orkiestronu, zapadni i innych elementów związanych z technologią sali.

Nowoczesna sala pomieści maksymalnie 485 osób. W nowym gmachu Opery Nova znajdzie się również przestrzeń wielofunkcyjna stanowiąca poszerzenie foyer głównego budynku Opery, a także ogromna przestrzeń wystawienniczo-ekspozycja. Od strony Brdy powstanie taras widokowy, z którego będzie można podziwiać m.in. Wyspę Młyńską i katedrę. W ramach prac przebudowane zostanie też wejście do Opery.

Czwarty krąg pomieści również nowoczesną salę kinową dla 205 osób. Powierzchnia użytkowa czterokondygnacyjnego gmachu wyniesie 5730 metrów kwadratowych.

Drugą część inwestycji stanowi budowa dwupoziomowego garażu podziemnego, który zapewni miejsca postojowe dla 228 pojazdów. Na dachu parkingu posadzone zostaną drzewa i krzewy. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex, a całkowita wartość inwestycji początkowo szacowana była na około 116 milionów złotych. Z uwagi na liczne problemy oraz konieczność wykonania dodatkowych prac, koszt rozbudowy Opery Nova wzrósł do około 150 mln złotych.