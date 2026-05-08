Przecieki na egzamin ósmoklasisty 2026. Jakie podpowiedzi możemy znaleźć w sieci?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-05-08 12:50

Co roku to samo – im bliżej egzaminu ósmoklasisty, tym szybciej internet zaczyna kipieć od „przecieków”, „pewniaków” i rzekomych tajnych arkuszy. W 2026 roku sytuacja wygląda identycznie. Uczniowie nie tylko powtarzają materiał, ale też szukają drogi na skróty, licząc, że w sieci znajdą coś, co da im przewagę. Sprawdziliśmy, co naprawdę krąży w internecie i dlaczego lepiej trzymać się od tego z daleka.

Egzamin ósmoklasisty

i

Autor: Pexels.com

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2026?

W 2026 roku egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11–13 maja. Pierwszego dnia uczniowie napiszą język polski, drugiego matematykę, a trzeciego – język obcy. To moment, w którym emocje rosną, a internet zaczyna żyć własnym życiem. Wraz z odliczaniem do pierwszego dnia egzaminów pojawia się coraz więcej domysłów, „wycieków” i sensacyjnych postów, które mają rzekomo zdradzać treść arkuszy.

„Przecieki” w social mediach. Co tam znajdziemy?

Na TikToku, Instagramie i w zamkniętych grupach na Messengerze roi się od filmików i postów, w których anonimowe konta obiecują „100% pewne tematy z polskiego”, „arkusz z matematyki, który już krąży po szkołach” albo „zadania z angielskiego od nauczyciela z komisji”. Brzmi sensacyjnie, ale to tylko wabik.

Najczęściej są to:

  • zmyślone listy lektur, które rzekomo „na pewno będą”,
  • fałszywe screeny arkuszy, przygotowane w edytorze graficznym,
  • stare zadania z poprzednich lat, podawane jako „wyciek 2026”,
  • linki do podejrzanych stron, które proszą o dane osobowe lub płatność.

W praktyce – zero realnych informacji.

Polecany artykuł:

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty 2026. Co nowego czeka uczniów? Co się zmienia w…

„Pewniaki” z polskiego, matematyki i angielskiego. Ile w tym prawdy?

W internecie można znaleźć całe listy „pewniaków”, które mają rzekomo pojawić się w arkuszach. W rzeczywistości to tylko powtarzane co roku typy wynikające z logiki egzaminu.

Najczęściej pojawiają się:

  • lektury obowiązkowe, bo CKE zawsze z nich korzysta,
  • motywy typu przyjaźń, odwaga, rodzina, bo są uniwersalne,
  • zadania z ułamkami, procentami, geometrią, bo to podstawa programu,
  • list formalny, e-mail lub opis, bo to standard w angielskim.

To nie przecieki, tylko przewidywania oparte na analizie poprzednich lat.

Uwaga na oszustów! Linki do „tajnych arkuszy” mogą być niebezpieczne

Warto powiedzieć to wprost: CKE nigdy nie udostępnia arkuszy przed egzaminem. Osoby, które twierdzą inaczej, próbują jedynie wyłudzić pieniądze lub dane.

Najczęstsze zagrożenia:

  • fałszywe strony podszywające się pod CKE,
  • płatne „arkusze”, które po zakupie okazują się pustymi plikami,
  • linki phishingowe, które kradną hasła do kont,
  • grupy, które po zebraniu obserwujących znikają z sieci.

Jeśli ktoś naprawdę miałby dostęp do arkuszy, nie publikowałby ich na TikToku o 2 w nocy.

Co naprawdę pomaga? Systematyczna nauka, nie „przecieki”

Warto przypomnieć coś, o czym uczniowie często zapominają: w arkuszach CKE nie pojawia się nic, czego nie było w materiale omawianym na lekcjach. Egzamin ósmoklasisty nie jest testem z zaskoczenia, tylko sprawdzianem podstawy programowej.

Najlepsza strategia to:

  • regularne powtarzanie materiału,
  • rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat,
  • nauka pisania form wypowiedzi,
  • utrwalanie słownictwa z angielskiego,
  • praca z zadaniami, które faktycznie pojawiają się na egzaminach.

To może być mniej spektakularne niż „tajne arkusze”, ale działa.

Internet przed egzaminem ósmoklasisty zamienia się w festiwal plotek, domysłów i fałszywych przecieków. W 2026 roku nie jest inaczej. W sieci można znaleźć podpowiedzi oparte na analizie poprzednich lat, ale żadnych prawdziwych arkuszy ani tajnych informacji. A osoby, które obiecują „pewniaki”, często próbują po prostu kogoś oszukać.

Najlepszym sposobem na wysoką ocenę pozostaje systematyczna nauka. CKE nie wrzuca do arkuszy niczego, czego nie było w szkole – i to jedyna pewna informacja, na której naprawdę warto polegać.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 CKE: język polski - wszystkie odpowiedzi do arkusza CKE 12.01.2026
Galeria zdjęć 25
Quiz. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Sprawdź, czy dasz radę zdać
Pytanie 1 z 10
Głównym bohaterem „Opowieści wigilijnej” jest:
Przed egzaminem ósmoklasisty w Szczecinie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA
ARKUSZE CKE
CKE
PRZECIEKI
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY