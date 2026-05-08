Przecieki na egzamin ósmoklasisty 2026. Jakie podpowiedzi możemy znaleźć w sieci?

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2026?

W 2026 roku egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11–13 maja. Pierwszego dnia uczniowie napiszą język polski, drugiego matematykę, a trzeciego – język obcy. To moment, w którym emocje rosną, a internet zaczyna żyć własnym życiem. Wraz z odliczaniem do pierwszego dnia egzaminów pojawia się coraz więcej domysłów, „wycieków” i sensacyjnych postów, które mają rzekomo zdradzać treść arkuszy.

„Przecieki” w social mediach. Co tam znajdziemy?

Na TikToku, Instagramie i w zamkniętych grupach na Messengerze roi się od filmików i postów, w których anonimowe konta obiecują „100% pewne tematy z polskiego”, „arkusz z matematyki, który już krąży po szkołach” albo „zadania z angielskiego od nauczyciela z komisji”. Brzmi sensacyjnie, ale to tylko wabik.

Najczęściej są to:

zmyślone listy lektur, które rzekomo „na pewno będą”,

fałszywe screeny arkuszy, przygotowane w edytorze graficznym,

stare zadania z poprzednich lat, podawane jako „wyciek 2026”,

linki do podejrzanych stron, które proszą o dane osobowe lub płatność.

W praktyce – zero realnych informacji.

„Pewniaki” z polskiego, matematyki i angielskiego. Ile w tym prawdy?

W internecie można znaleźć całe listy „pewniaków”, które mają rzekomo pojawić się w arkuszach. W rzeczywistości to tylko powtarzane co roku typy wynikające z logiki egzaminu.

Najczęściej pojawiają się:

lektury obowiązkowe, bo CKE zawsze z nich korzysta,

motywy typu przyjaźń, odwaga, rodzina, bo są uniwersalne,

zadania z ułamkami, procentami, geometrią, bo to podstawa programu,

list formalny, e-mail lub opis, bo to standard w angielskim.

To nie przecieki, tylko przewidywania oparte na analizie poprzednich lat.

Uwaga na oszustów! Linki do „tajnych arkuszy” mogą być niebezpieczne

Warto powiedzieć to wprost: CKE nigdy nie udostępnia arkuszy przed egzaminem. Osoby, które twierdzą inaczej, próbują jedynie wyłudzić pieniądze lub dane.

Najczęstsze zagrożenia:

fałszywe strony podszywające się pod CKE,

płatne „arkusze”, które po zakupie okazują się pustymi plikami,

linki phishingowe, które kradną hasła do kont,

grupy, które po zebraniu obserwujących znikają z sieci.

Jeśli ktoś naprawdę miałby dostęp do arkuszy, nie publikowałby ich na TikToku o 2 w nocy.

Co naprawdę pomaga? Systematyczna nauka, nie „przecieki”

Warto przypomnieć coś, o czym uczniowie często zapominają: w arkuszach CKE nie pojawia się nic, czego nie było w materiale omawianym na lekcjach. Egzamin ósmoklasisty nie jest testem z zaskoczenia, tylko sprawdzianem podstawy programowej.

Najlepsza strategia to:

regularne powtarzanie materiału,

rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat,

nauka pisania form wypowiedzi,

utrwalanie słownictwa z angielskiego,

praca z zadaniami, które faktycznie pojawiają się na egzaminach.

To może być mniej spektakularne niż „tajne arkusze”, ale działa.

Internet przed egzaminem ósmoklasisty zamienia się w festiwal plotek, domysłów i fałszywych przecieków. W 2026 roku nie jest inaczej. W sieci można znaleźć podpowiedzi oparte na analizie poprzednich lat, ale żadnych prawdziwych arkuszy ani tajnych informacji. A osoby, które obiecują „pewniaki”, często próbują po prostu kogoś oszukać.

Najlepszym sposobem na wysoką ocenę pozostaje systematyczna nauka. CKE nie wrzuca do arkuszy niczego, czego nie było w szkole – i to jedyna pewna informacja, na której naprawdę warto polegać.

Quiz. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Sprawdź, czy dasz radę zdać Pytanie 1 z 10 Głównym bohaterem „Opowieści wigilijnej" jest: Ebenezer Scrooge Charlie Marlow C.S. Lewis