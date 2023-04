Przerażające odkrycie w święta! W zamkniętym mieszkaniu znaleziono zwłoki kobiety [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 10 kwietnia. - O godz. 9:20 zastęp OSP Więcbork został zadysponowany do otwarcia drzwi w mieszkaniu przy ul. BoWiD w Więcborku. Strażacy użyli sprzętu hydraulicznego, aby wyważyć drzwi. Niestety po wejściu do mieszkania znaleziono ciało kobiety - piszą na swoim profilu w mediach społecznościowych druhowie.

Te ustalenia potwierdza także policja. - Z zebranych przez nas informacji wynika, że bliska osoba 70-latki nie mogła się z nią skontaktować. Telefon nie odpowiadał, ani nikt nie otwierał drzwi. W związku z tym, że osoba ta była chora, istniało duże prawdopodobieństwo, że może potrzebować pomocy. Niestety, po wejściu do środka kobieta już nie żyła. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Seniorka zmarła z przyczyn naturalnych - mówi "Super Expressowi" asp. sztab. Aleksandra Bratz z KPP w Sępólnie Krajeńskim

Na miejscu obecny był także Zespół Ratownictwa Medycznego z Kamienia Krajeńskiego oraz jednostka policji.

