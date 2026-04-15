Przez lata ratował innych, dziś sam walczy o życie. Strażak z Bydgoszczy pilnie potrzebuje wsparcia

Dramatyczny zwrot w życiu młodego strażaka

Przez wiele lat ratował innych – jako strażak wchodził do płonących budynków. Kuba zawsze działał z myślą o pomocy drugiemu człowiekowi. 19 stycznia 2026 roku jego życie nagle się zmieniło. 25-latek doznał poważnego uszkodzenia pnia mózgu i trafił do szpitala.

Diagnoza była szokująca. To jeden z najcięższych urazów neurologicznych. Kuba nadal przebywa w placówce medycznej, gdzie jest leczony. Uruchomiono zbiórkę, która ma pomóc w sfinansowaniu jego dalszego leczenia oraz kosztownej rehabilitacji neurologicznej.

- Za tym, co się wydarzyło, stoi ogromnie trudny czas, z którym Kuba mierzył się w ciszy. Teraz jednak najważniejsze jest jedno - żeby dać mu szansę wrócić do nas - czytamy w opisie zbiórki.

Strażak i sportowiec. Zawsze gotowy nieść pomoc

Poza służbą w straży pożarnej, Kuba przez wiele lat rozwijał swoją pasję do sportu m.in. walczył na ringu. Na koncie ma m.in. srebrny medal Mistrzostw Polski K-1, miejsce w Kadrze Polski oraz triumf w Pucharze Świata Juniorów. Jak podkreślają jego znajomi, nawet w trudnych momentach potrafił dodawać innym otuchy.

- To także strażak Państwowej Straży Pożarnej - człowiek, który nie raz niósł pomoc innym, często narażając własne życie. Człowiek, który zawsze był tam, gdzie ktoś go potrzebował. (...) Dziś role się odwróciły. Dziś Kuba nie walczy już na ringu. Dziś prowadzi zupełnie inną walkę - o każdy ruch, o każdy kolejny dzień, o powrót do sprawności. - pisze na zbiórce organizatorka Hanna Tymińska.

Potrzebna pomoc. Trwa zbiórka na leczenie i rehabilitację

Zgromadzone środki mają zostać przeznaczone na intensywną rehabilitację neurologiczną, w tym m.in. fizjoterapię, terapię funkcjonalną, neurostymulację oraz ćwiczenia wspierające komunikację. Niezbędny jest także specjalistyczny sprzęt, taki jak wózek, pionizator czy urządzenia do rehabilitacji, a także udział w turnusach w wyspecjalizowanych ośrodkach. Celem zbiórki jest zebranie 200 tys. zł.

- Każda złotówka to realna pomoc. Każde udostępnienie to szansa, że ta historia dotrze dalej. Pomóżmy Kubie zawalczyć o życie - tak jak on nie raz walczył dla innych - apeluje na zbiórce Marta Nowakowska.

Kubę można wesprzeć, wpłacając dowolną kwotę za pośrednictwem zbiórki dostępnej pod tym linkiem.

