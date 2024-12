i Autor: pexels.com

QUIZ. Niezwykłe świąteczne rekordy, o których mało kto słyszał! Sprawdź, ile wiesz o magii Bożego Narodzenia

Quiz o świątecznych ciekawostkach i rekordach to świetna okazja, by połączyć zabawę z nauką podczas bożonarodzeniowego spotkania z rodziną lub przyjaciółmi. To także doskonały sposób na wprowadzenie w atmosferę świąt, jednocześnie odkrywając fascynujące fakty i rekordy związane z tym magicznym czasem. Przygotowali 10 świątecznych rekordów Guinnessa, które zadziwiają świat. Sprawdź, czy je znasz!