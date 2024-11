Pojechaliśmy do Chobielina do dworku Radosława Sikorskiego. Oto, co mówią o nim sąsiedzi

To tutaj mieszka Radosław Sikorski

Opinia o ministrze spraw zagranicznych Radosławie Sikorskim (61 l.) jest taka, że ubiera się jak angielski lord. Do tego wszystkiego mówi perfekcyjnie po angielsku. Tymczasem Sikorski - jak sam mówi o sobie - jest chłopakiem z bydgoskiego podwórka. Dzisiaj mieszka ze swoją żoną Anną w przepięknym dworze w Chobielinie. Wieś leży w gminie Szubin, w powiecie Nakielskim (województwo kujawsko-pomorskie). Rzeczony dworek Radosław Sikorski kupił w 1989 roku. Wtedy to była ruina. Remont dworu z 1860 roku trwał ponad 10 lat. Dzisiaj o dworku można powiedzieć, że śmiało nadaje się na rezydencję angielskiego lorda. Posiadłość ma staw i korty tenisowe. Minister Sikorski na swój koszt przyjmuje w nim zagranicznych gości.

Dziennikarze "Super Expressu" w okolicy posiadłości Sikorskiego

Nasi dziennikarze co jakiś czas przejeżdżają obok posiadłości Sikorskiego. Teraz znów zdjęcia dworku można zobaczyć prawie we wszystkich gazetach i portalach informacyjnych. Radosław Sikorski ubiega się bowiem o nominację Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta Polski. Reporterzy "Super Expressu", gdy byli teraz przed dworkiem, przecierali oczy ze zdziwienia. Droga, która prowadzi do posiadłości Sikorskiego jest polna. Asfalt kończy się przy domach jego dwóch sąsiadów. Z jednej strony pana Jacka, z drugiej pani Marioli. Widzimy to na zdjęciu nad tekstem.

Sąsiedzi ministra Sikorskiego mają o nim dobre zdanie. Może m.in. dlatego, że gmina nie położyła asfaltu na drodze prowadzącej tylko do jego domu. Jedno jest pewne - pani Anna zdobyła sobie sympatię lokalnej społeczności. - Ona podobno pochodzi z bardzo bogatej rodziny, ale nie nosi głowy wysoko. Jest normalna - powiedzieli nam sąsiedzi. Anna Applebaum najbardziej ujęła ich tym, że dbała o to, by jej synowie spotykali się z dziećmi sąsiadów.

