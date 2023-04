Rondo Jagiellonów w Bydgoszczy zmieni się nie do poznania. Tak będzie wyglądać po przebudowie! [ZDJĘCIA]

Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy

W ramach opracowanej koncepcji projektowej zakłada się wykonanie ośmiu wind, po jednej w każdej ćwiartce skrzyżowania oraz na każdy peron tramwajowy, które zapewnią pełny dostęp do przejścia podziemnego osobom z niepełnosprawnościami. Kabiny mają umożliwiać także swobodny transport rowerów czy wózków dziecięcych.

Dla bezpieczeństwa skorygowane zostaną jezdnie na wszystkich wlotach i wylotach skrzyżowania. Na każdym dojeździe do ronda wytyczone będą po trzy pasy ruchu.

Projektowane są dodatkowe wyjścia w postaci schodów na perony tramwajowe po wschodniej stronie skrzyżowania. Ułatwi to w przyszłości wprowadzanie zmian w siatce połączeń na przykład kursowanie linii od strony dworca PKS w kierunku Szwederowa.

Nad schodami prowadzącymi do przejścia podziemnego zaplanowano zadaszenia ze szklanymi okładzinami i załamaniami konstrukcji, poza zadaszeniami na peronach tramwajowych, gdzie założono proste rozwiązania.

- Przewiduje się remont istniejących schodów oraz samego przejścia podziemnego wraz ze zmianą zagospodarowania jego przestrzeni. Obszar skrzyżowania zostanie uporządkowany architektonicznie oraz uzupełniony o elementy zieleni - wyjaśnia urząd miasta w Bydgoszczy.

Nowością będzie wyznaczenie pasów dla rowerzystów na ciągu wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Poprawi to bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu. Projektanci po uzgodnieniach i rozmowach z organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami miejskich wydziałów już na wstępnym etapie znacznie rozszerzyli zakres opracowania. Umożliwi to na przykład połączenie nowej infrastruktury na rondzie ze zrealizowanymi lub trwającymi zadaniami wokół tego węzła komunikacyjnego, na przykład dowiązanie się do traktu spacerowego w kierunku bulwarów.

Czas na konsultacje z mieszkańcami!

Głównym celem koncepcji przebudowy jest zapewnienie dostępu do komunikacyjnego węzła osobom z niepełnosprawnościami. Oprócz opinii ekspertów zależy nam na uwagach bydgoszczan. Konsultacje społeczne odbędą się w dniach 18 kwietnia – 9 maja br. Mają zasięg ogólnomiejski, są skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.

Opinie będzie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/rondo. W ramach konsultacji odbędzie się również spacer badawczy z udziałem projektanta i pracowników miasta. Będzie to okazja do uzyskania dodatkowych informacji. Już teraz zapraszamy do wysyłania pytań na adres: konsultacje@um.bydgoszcz.pl.

