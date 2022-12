Są przerażone i bardzo smutne. Te zwierzaki czekają na właścicieli w bydgoskim schronisku. Rozpoznajesz wśród nich swoją zgubę? [ZDJĘCIA]

Te zwierzaki czekają na właścicieli w bydgoskim schronisku. Rozpoznajesz wśród nich swoją zgubę?

Sezon zimowy, to bardzo trudny okres dla wszystkich schronisk w Polsce. To w tym czasie, do azyli trafiają zwierzaki, które bardzo często zostają porzucane przez swoich właścicieli. Najgorzej jest w okresie poświątecznym. Wtedy w schroniskach lądują psy i koty, które okazały się być nietrafionym "prezentem" bożonarodzeniowym. Jest jednak część pupili, które uciekły opiekunom, a ci robią wszystko, by je odnaleźć.

W poniżej galerii przedstawiamy psy i koty, które pozostawały bez opieki właścicieli i zostały przywiezione do bydgoskiego azylu. Zobaczcie, czy kojarzycie te zwierzęta. Pomóżmy im jak najszybciej trafić do swoich właścicieli!

