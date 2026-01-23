Schody do nieba w Bydgoszczy. Ponad 150 stopni, by dostać się na Wzgórze Wolności

Schody rozpoczynają się na ulicy Toruńskiej na wysokości budynków 86-88 i prowadzą do bram Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy, zlokalizowanego przy ul. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego. Nekropolia została założona w 1946 roku w miejscu, gdzie od 1913 roku stała wieża Bismarcka. Siedem lat później została przemianowana na wieżę Wolności, a decyzją bydgoskiej rady miejskiej w 1928 r. wysadzono ją w powietrze, ponieważ uznano ją za symbol pruskiego nacjonalizmu. Na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy spoczywają zwłoki 1169 mieszkańców Bydgoszczy zamordowanych w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie miasta, m.in. na Starym Rynku i w Dolinie Śmierci oraz w podmiejskich lasach.

W styczniu wybraliśmy się na spacer schodami łączącymi ulicę Toruńską z cmentarzem. Wspinaczkę rozpoczęliśmy tuż przy muralu "Legendy bydgoskie", który nas nieco zmotywował przed wejściem na Wzgórze Wolności. Pokonanie tej trasy zajęło nam około trzech minut, ale wielu Bydgoszczanom dostanie się na górę i sforsowanie ponad 150 stopni może zająć nieco więcej czasu.

W 2024 roku miasto przeprowadziło gruntowną modernizację schodów. Prace zajęły trzy miesiące i objęły przede wszystkim przebudowę stopni, które były w złym stanie. Nowe stopnie zostały wyłożone betonowymi płytkami. W ramach inwestycji wyremontowano też chodnik prowadzący od ul. Toruńskiej, pojawiły się również nowe balustrady.

Inwestycja została sfinansowana w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.