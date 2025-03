Seniorka zasłabła na chodniku. Kierowcy nie zareagowali, pomogli dopiero policjanci

W centrum zapachnie różami! Ogród Jagiełły do rewitalizacji

Do zdarzenia doszło 4 marca. Jak przekazuje rzecznik policji, funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję, udzielając kobiecie pierwszej pomocy. Zaopatrzyli jej ranę i starali się uspokoić poszkodowaną, a następnie wezwali pogotowie ratunkowe. Seniorka została przetransportowana do szpitala, a policjanci poinformowali o zdarzeniu jej rodzinę.

Dzięki czujności i szybkiej reakcji mundurowych kobieta szybko trafiła pod opiekę medyków. To kolejny przykład na to, jak ważna jest obecność funkcjonariuszy w codziennym życiu mieszkańców oraz ich gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji.

