Setki przyszłych małżonków na Targach Ślubnych w Bydgoszczy! Eksperci doradzali w każdym detalu

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-28 9:35

W sobotę, 25 stycznia, w hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy odbyły się Targi Ślubne, które przyciągnęły setki przyszłych małżonków. Wydarzenie zgromadziło najlepszych specjalistów z branży ślubno-weselnej – od jubilerów po ekspertów z dziedziny beauty – którzy pomagali planować wymarzony dzień ślubu.

Wymarzone wesele zaczyna się tutaj. Targi Ślubne w Bydgoszczy za nami

W sobotę, 25 stycznia, w hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy odbyły się Targi Ślubne, które przyciągnęły setki przyszłych małżonków. Wydarzenie zgromadziło najlepszych specjalistów z branży ślubno-weselnej – od jubilerów po ekspertów z dziedziny beauty – którzy pomagali planować wymarzony dzień ślubu.

Czytaj także: 34. Finał WOŚP w Bydgoszczy przyciągnął tłumy! Blisko 700 wolontariuszy na ulicach

Podczas targów uczestnicy mogli zobaczyć najnowsze trendy w dekoracjach, sukienkach, biżuterii i dodatkach ślubnych, a także skorzystać z porad specjalistów w zakresie makijażu, fryzur czy stylizacji. W jednym miejscu zgromadzili się również fotografowie, konsultanci ślubni, firmy cateringowe i organizatorzy podróży poślubnych.

Nie zabrakło również konkursów z nagrodami, które uatrakcyjniły wydarzenie i dawały uczestnikom szansę na zdobycie atrakcyjnych upominków oraz usług ślubnych. „Targi Ślubne to doskonała okazja, aby zebrać inspiracje i poznać najlepszych specjalistów z branży w jednym miejscu” – podkreślają organizatorzy.  

Dzięki różnorodności wystawców i bogatej ofercie każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie – niezależnie od tego, czy dopiero zaczynał planować wesele, czy dopinał ostatnie szczegóły. Targi w Bydgoszczy pokazały, że organizacja ślubu może być nie tylko przyjemnością, ale też źródłem wielu praktycznych rozwiązań i inspiracji.

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki