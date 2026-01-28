Setki przyszłych małżonków na Targach Ślubnych w Bydgoszczy! Eksperci doradzali w każdym detalu

W sobotę, 25 stycznia, w hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy odbyły się Targi Ślubne, które przyciągnęły setki przyszłych małżonków. Wydarzenie zgromadziło najlepszych specjalistów z branży ślubno-weselnej – od jubilerów po ekspertów z dziedziny beauty – którzy pomagali planować wymarzony dzień ślubu.

Podczas targów uczestnicy mogli zobaczyć najnowsze trendy w dekoracjach, sukienkach, biżuterii i dodatkach ślubnych, a także skorzystać z porad specjalistów w zakresie makijażu, fryzur czy stylizacji. W jednym miejscu zgromadzili się również fotografowie, konsultanci ślubni, firmy cateringowe i organizatorzy podróży poślubnych.

Nie zabrakło również konkursów z nagrodami, które uatrakcyjniły wydarzenie i dawały uczestnikom szansę na zdobycie atrakcyjnych upominków oraz usług ślubnych. „Targi Ślubne to doskonała okazja, aby zebrać inspiracje i poznać najlepszych specjalistów z branży w jednym miejscu” – podkreślają organizatorzy.

Dzięki różnorodności wystawców i bogatej ofercie każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie – niezależnie od tego, czy dopiero zaczynał planować wesele, czy dopinał ostatnie szczegóły. Targi w Bydgoszczy pokazały, że organizacja ślubu może być nie tylko przyjemnością, ale też źródłem wielu praktycznych rozwiązań i inspiracji.