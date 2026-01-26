34. Finał WOŚP w Bydgoszczy przyciągnął tłumy! Blisko 700 wolontariuszy na ulicach

Wydarzenie rozpoczęło się już w samo południe, gdy w centrum miasta kwestowali m.in. Prezydent Rafał Bruski, Przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska oraz miejscy radni.

Od godziny 12 na scenie ustawionej na Starym Rynku odbywały się liczne występy artystyczne. Publiczność mogła zobaczyć pokazy szkół tańca, a później koncerty takich wykonawców jak Golden Life, Clödie czy Bydzia-com-band. Kulminacją dnia był występ legendarnej grupy Kobranocka, która pojawiła się na scenie po godz. 20, tuż przed tradycyjnym „Światełkiem do nieba”.

Stary Rynek oferował również wiele innych atrakcji. Dla najmłodszych i nie tylko przygotowano m.in. kącik kulinarny, gdzie można było spróbować przysmaków przygotowanych specjalnie z okazji finału. Mieszkańcy chętnie korzystali z okazji, by spędzić niedzielne popołudnie w atmosferze radości i solidarności.

Choć główne wydarzenia już się zakończyły, wciąż trwa rywalizacja o wyjątkowe internetowe aukcje WOŚP. Wśród atrakcyjnych propozycji znalazły się m.in. wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w towarzystwie Prezydenta Rafała Bruskiego, wspólna wyprawa na SUP-ach z Przewodniczącą Rady Miasta czy posadzenie drzewa w centrum miasta razem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Michałem Sztyblem.

34. Finał WOŚP w Bydgoszczy pokazał, że mieszkańcy miasta nie zawiedli – zarówno wolontariusze, jak i uczestnicy wydarzenia udowodnili, że tradycja wspierania potrzebujących wciąż ma ogromne znaczenie. Dzięki ich zaangażowaniu w tym roku zbierano fundusze na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów, a liczba zaangażowanych osób i pozytywna energia na Starym Rynku były tego najlepszym dowodem.