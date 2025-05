Zobacz wideo

Strzelanina w Bydgoszczy, mężczyzna z raną brzucha. Policjanci weszli do sprawcy o 6.15! Jest NAGRANIE

Pod jednym z bloków na osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy zauważono w poniedziałek (5 maja) rano mężczyznę z raną postrzałową. Na miejsce od razu pojechały służby. 38-latek trafił do szpitala, a policjanci zaczęli szukać sprawcy. We wtorek (6 maja) o godz. 6.15 wkroczyli do mieszkania strzelca. Jest nagranie z zatrzymania mężczyzny!