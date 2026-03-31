Syn z zarzutami po śmierci 57-letniego ojca. Grozi mu nawet dożywocie

Rodzinna awantura w gminie Lubień Kujawski
- dramat rozegrał się 21 marca w miejscowości Bilno
- starszy mężczyzna poniósł śmierć na skutek rozległych obrażeń głowy
- okoliczności zdarzenia bada miejscowa prokuratura
Do zdarzenia doszło 21 marca w Bilnie (woj. kujawsko-pomorskie). Jak informuje TVP 3 Bydgoszcz, w domu syn pokłócił się z ojcem, w wyniku czego 57-latek odniósł poważne obrażenia. Mężczyzna stracił przytomność, a na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Przybyły lekarz stwierdził zgon. Jak informuje TVP 3 Bydgoszcz, sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był rozległy uraz głowy będący następstwem silnego uderzenia.
Mężczyzna usłyszał on zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć człowieka. Grozi mu od 5 lat więzienia do dożywocia.
