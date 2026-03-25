Tak wygląda grób Maszy Graczykowskiej. Influencerka została pochowana w Bydgoszczy [ZDJĘCIA]

Grób Maszy Graczykowskiej w Bydgoszczy. Znicze i ogromne serce z czerwonych róż

25-letnia influencerka, której ciało odnaleziono 8 marca w jej warszawskim mieszkaniu, spoczęła na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy. Miejsce jej pochówku odwiedzają zarówno bliscy, jak i poruszeni internauci.

Na grobie Maszy Graczykowskiej pojawiają się kwiaty, znicze oraz osobiste pamiątki pozostawiane przez fanów. To dowód na to, jak duży wpływ miała na swoich obserwatorów. W sieci Maszę Graczykowską śledziły setki tysięcy osób – na YouTubie ponad 160 tysięcy subskrybentów, a na Instagramie ponad ćwierć miliona użytkowników.

Grób Maszy Graczykowskiej. Śmierć influencerki wstrząsnęła polskim internetem

Przez kilka dni pojawiały się niepotwierdzone informacje i spekulacje dotyczące jej stanu zdrowia, a nawet zgonu. Dopiero 19 marca prokuratura oficjalnie potwierdziła tragiczne doniesienia.

Obecnie trwa śledztwo w sprawie śmierci Maszy Graczykowskiej. Jak przekazała warszawska prokuratura w rozmowie z "Pudelkiem", wykluczono jedną z najczęściej powtarzanych hipotez – nie ma dowodów na to, że kobieta odebrała sobie życie. Śledczy nie znaleźli również śladów walki ani udziału osób trzecich.

Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. To standardowa procedura w sytuacji, gdy dokładne przyczyny zgonu nie są jeszcze znane.

Masza Graczykowska była jedną z bardziej rozpoznawalnych młodych twórczyń internetowych. Pokazywała w sieci swoją codzienność, podróże i życie prywatne. Próbowała także sił w świecie freak fightów, co jeszcze bardziej zwiększyło jej popularność.

Dziś jednak uwagę skupia przede wszystkim grób Maszy Graczykowskiej – ciche miejsce na bydgoskim cmentarzu, które stało się przestrzenią refleksji i pamięci o młodej kobiecie, której życie zakończyło się zbyt wcześnie.