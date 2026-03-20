Nowe informacje o śmierci Maszy Graczykowskiej. Prokuratura wyklucza kilka hipotez

Nie żyje Masza Graczykowska. Miała 25 lat

Zmarła Masza Graczykowska. Wiadomość o przedwczesnej i niespodziewanej śmierci influencerki wstrząsnęła internautami. 25-latka zyskała popularność dzięki swojej działalności w mediach społecznościowych. Publikowała treści na Instagramie czy TikToku. Na YouTubie obserwowało ją ponad 160 tysięcy subskrybentów, a na Instagramie już ponad ćwierć miliona osób.

Masza Graczykowska w sieci odsłaniała kulisy swojej codzienności. Publikowała posty, nagrania czy relacje z podróży. Influencerka próbowała także swoich sił w świecie freak fightów, co dodatkowo zwiększyło jej rozpoznawalność. Życie osobiste Maszy wzbudzało spore zainteresowanie internautów.

Kilka dni temu w sieci pojawiły się pierwsze doniesienia o złym stanie, a nawet śmierci Graczykowskiej. Nie były to jednak informacje potwierdzone. W czwartek, 19 marca prokuratura w rozmowie z Pudelkiem, przekazała pierwszą oficjalną wiadomość śmierci gwiazdy sieci.

Śmierć Maszy Graczykowskiej. Prokuratura komentuje

Ciało influencerki zostało znalezione 8 marca w jej warszawskim mieszkaniu. W lokum znaleziono też psa. Zwierzę otrzymało odpowiednie wsparcie. W sieci zaczęły krążyć różne teorie dotyczące możliwej przyczyny śmierci Maszy. Według części internautów Masza mogła odebrać sobie życie.

Obecnie trwa śledztwo w tej sprawie. Są już pierwsze ustalenia. Warszawska prokuratura wykluczyła, by 25-latka targnęła się na swoje życie. Rzecznik Piotr Antoni Skiba przekazał portalowi Pudelek, że nie ma dowodów, które mogłyby potwierdzić teorię o samobójstwie. Nie znaleziono również śladów walki, nie wykazano też innego udziału osób trzecich.

Postępowanie zostało wszczęte w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci – to standardowa procedura w sytuacji, gdy przyczyny zgonu nie są jeszcze w pełni znane.

Gdyby na etapie oględzin zwłok w miejscu ich ujawnienia pojawiło się podejrzenie samobójstwa, wszczęcie śledztwa następowałoby na podstawie innego przepisu niż art. 155 kk, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. W takim przypadku stosuje się artykuł 151 kk. Prokurator, który wszczyna postępowanie przygotowawcze, formułuje pewną tezę - od niej zależy, pod jakim kątem prowadzone będzie postępowanie. [...] Bardzo często jednak dochodzi do sytuacji, w której osoby po prostu umierają z przyczyn naturalnych lub mają problemy zdrowotne niewidoczne na pierwszy rzut oka. Wówczas standardową kwalifikacją prawną jest art. 155 kk, ponieważ stwierdzamy fakt zgonu bez dowodów wskazujących na samobójstwo lub walkę - przekazał Piotr Antoni Skiba.

Jaka jest przyczyna śmierci Maszy Graczykowskiej?

Masza Graczykowska zmagała się z wieloma problemami ze zdrowiem. Przyznała m.in., że zmagała się z chorobą nerek i przeżyła bardzo poważny kryzys zdrowotny. Wspominała także o problemach psychicznych oraz terapii, z której korzystała. Nie oznacza to jednak, że tu kryje się tajemnica jej śmierci. W celu ustalenia przyczyny potrzebne jest wykonanie specjalistycznych badań, a na ich wyniki trzeba poczekać nawet kilka tygodni.

Dokładna przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana - choć pojawiają się pewne podejrzenia, wcześniejsze problemy zdrowotne i styl życia mogły mieć wpływ na zgon. Ostateczne ustalenia będą możliwe dopiero po pogłębionych badaniach, których wyniki mogą pojawić się dopiero po dłuższym czasie z powodu ograniczonej obsady Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie - przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury.

