Nie żyje ceniony aktor Maciej Pesta. Miał zaledwie 43 lata

Świat polskiego teatru stracił kolejną cenioną postać. Maciej Pesta był nietuzinkowym aktorem, który poza zawodowym wykształceniem zdobył też szerokie doświadczenie za sprawą występów na deskach rozmaitych teatrów w kraju. Brał też udział w produkcjach kamerowych. O jego niespodziewanym odejściu poinformowali koledzy z Teatru Syrena.

Maciej Pesta nie żyje. 43-latek występował w teatrze i na ekranie

Urodzony w 1983 roku aktor był absolwentem studium aktorskiego przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz wydziału aktorskiego słynnej "filmówki" w Łodzi. Maciej Pesta współpracował z wieloma scenami teatralnymi, ale nie tylko do takich ról się ograniczał. Mogliśmy zobaczyć go także w serialach "Forst", "Stulecie winnych" czy "Mecenas Porada" oraz krótkometrażowym filmie "Porachunki" w reżyserii Zuzanny Grajcewicz. W ostatnich latach pracował w swojej branży jako tzw. wolny strzelec.

Teatralni koledzy wspominają aktora. "Nie bał się wyzwań"

O śmierci Macieja Pesty poinformował publicznie Teatr Syrena w Warszawie, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Składając jego bliskim kondolencje, współpracownicy aktora wspomnieli o spektaklach z jego udziałem i opisali go jako znakomitego kolegę. Głos zabrał także kielecki Teatr im. Stefana Żeromskiego.

"Ze smutkiem informujemy, że w wieku 43 lat zmarł aktor Maciej Pesta. Naszej widowni był znany ze spektaklu 'Nogi Syreny', występował również w przedstawieniach z cyklu 'Morderca jest wśród nas' oraz w naszym filmie 'Hallo Syrena, czyli premiera się odbędzie'. [...] Straciliśmy dobrego kolegę i świetnego aktora, który nie bał się żadnych artystycznych wyzwań" - czytamy we wpisie Teatru Syrena.

"Naszym sercom szczególnie bliskie pozostaną wspomnienia, kiedy był naszym teatralnym kolegą. Z Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach etatowo był związany w latach 2009-2012. Później, w jednym ze spektakli, stworzył tu tytułową rolę" - napisano.

Poza dwiema wspomnianymi placówkami, na przestrzeni lat Maciej Pesta był także cenionym aktorem w Nowym Teatrze oraz Teatrze Komedia w Warszawie, Gdańskim Teatrze Szekspirowskim oraz słynnym Teatrze Słowackiego w Krakowie. Współpracował również z wyjątkowym miejscem - stołecznym Teatrem 21, w którym pracują zdolni artyści z Zespołem Downa. Za spektakl "Henrietta Lacks" otrzymał nagrodę na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. Najbliższym zmarłego składamy wyrazy współczucia.

ZOBACZ TEŻ: Na co chorował Chuck Norris? Aktor zmarł w wieku 86 lat

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...