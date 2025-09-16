Szklana fasada Opery Nova nabiera kształtów. Rozbudowa wkracza w decydującą fazę!

Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy nabiera tempa. Jak informuje Urząd Miasta, na budowie widać już efekty najbardziej spektakularnych elementów projektu – trwa montaż szklanej fasady, która nada obiektowi nowoczesny i elegancki charakter. To jeden z wielu etapów dużej inwestycji, która całkowicie odmieni zarówno wygląd, jak i funkcjonalność tego wyjątkowego miejsca na kulturalnej mapie regionu.

W okresie wakacyjnym na placu budowy udało się zrealizować szereg kluczowych zadań. Zakończono montaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami i uszczelnieniami, a także rozpoczęto montaż elewacji wentylowanej. Wewnątrz prowadzone były intensywne roboty wykończeniowe – tynkowanie ścian, układanie warstw pod posadzki oraz montaż instalacji. Wykonawca zainstalował również elementy wyposażenia technicznego, takie jak centrale wentylacyjne, agregaty czy instalacje rozdzielcze. Nie zapomniano też o terenie wokół inwestycji – trwały prace przy przygotowaniu podbudów pod chodniki i wykonano pierwsze nasadzenia zieleni.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla dalszego postępu budowy. W planach jest dokończenie montażu szklanej fasady i elewacji wentylowanej. We wnętrzach rozpoczną się prace związane z malowaniem ścian, układaniem płytek oraz montażem sufitów podwieszanych. Wykonawca przygotowuje się również do instalacji systemów oświetleniowych, a także do przeprowadzenia prób technologicznych i testów wszystkich instalacji. Jesienią z kolei sfinalizowane mają zostać prace przy nawierzchniach wokół obiektu oraz montaż elementów małej architektury, które dopełnią całość założenia.

Za realizację prac odpowiada firma Budimex, a całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 116 mln zł. Nowa część Opery Nova obejmie m.in. salę prób scenicznych, salę kinową, wielofunkcyjną salę widowiskową oraz przestrzeń wystawienniczą. Projekt przewiduje również budowę dwupoziomowego podziemnego garażu na 228 pojazdów. Na jego dachu zaplanowano zieleń i nowe nasadzenia drzew, co stworzy atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną. Dodatkowo, aby ułatwić komunikację z ul. Focha, przebudowywana jest ulica Karmelicka.

Rozbudowa Opery Nova to wspólne przedsięwzięcie miasta Bydgoszczy i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowa część opery nie tylko zwiększy jej możliwości organizacyjne i artystyczne, ale też stanie się miejscem, które w pełni odpowiada na potrzeby współczesnej kultury i mieszkańców regionu. Dzięki nowym przestrzeniom Opera Nova jeszcze mocniej zaznaczy swoją obecność jako jeden z najważniejszych punktów kulturalnych w Polsce.