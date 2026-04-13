Szokujące odkrycie na torach w Bydgoszczy. Na stacji leżało ciało

Wojciech Kulig
2026-04-13 21:44

Do wstrząsającego odkrycia doszło w poniedziałkowy wieczór na stacji Bydgoszcz Wschód. Na torach kolejowych znaleziono ciało. Na miejscu służby wyjaśniają okoliczności tragedii.

Makabryczne odkrycie na torach w Bydgoszczy

Autor: Wygenerowane przez AI zdj. ilustracyjne

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór (13 kwietnia) na terenie stacji Bydgoszcz Wschód. Około godziny 19:00 służby otrzymały zgłoszenie o zwłokach znajdujących się na torowisku.

Na miejscu szybko pojawiły się odpowiednie jednostki, które rozpoczęły działania mające na celu zabezpieczenie terenu oraz ustalenie szczegółów tragedii.

Z informacji przekazanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wynika, że o godz. 19:04 przy ul. Inwalidów - na stacji Bydgoszcz Wschód znaleziono ciało na torach. Dwa tory zostały wyłączone z ruchu. Na miejsce przyjechały dwa zastępy straży pożarnej.

Utrudnienia w ruchu pociągów

W związku z tragicznym wypadkiem i pracą służb na miejscu, pasażerowie musieli liczyć się z utrudnieniami. Ruch na dwóch torach został wstrzymany. Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się na Portalu Pasażera.

- Bydgoszcz Wschód. Wypadek z udziałem człowieka i pociągu. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 15 minut. Przepraszamy za utrudnienia

- informuje Portal Pasażera. 

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

