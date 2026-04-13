Tragiczne odkrycie na torach w Bydgoszczy
Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór (13 kwietnia) na terenie stacji Bydgoszcz Wschód. Około godziny 19:00 służby otrzymały zgłoszenie o zwłokach znajdujących się na torowisku.
Na miejscu szybko pojawiły się odpowiednie jednostki, które rozpoczęły działania mające na celu zabezpieczenie terenu oraz ustalenie szczegółów tragedii.
Z informacji przekazanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wynika, że o godz. 19:04 przy ul. Inwalidów - na stacji Bydgoszcz Wschód znaleziono ciało na torach. Dwa tory zostały wyłączone z ruchu. Na miejsce przyjechały dwa zastępy straży pożarnej.
Utrudnienia w ruchu pociągów
W związku z tragicznym wypadkiem i pracą służb na miejscu, pasażerowie musieli liczyć się z utrudnieniami. Ruch na dwóch torach został wstrzymany. Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się na Portalu Pasażera.
- Bydgoszcz Wschód. Wypadek z udziałem człowieka i pociągu. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 15 minut. Przepraszamy za utrudnienia
- informuje Portal Pasażera.
Gdzie szukać pomocy?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- pokonackryzys.pl