Szokujący atak na ratowników medycznych pod Bydgoszczą! Tak wygląda ich ambulans

Do ataku na ratowników medycznych doszło poniedziałkowej nocy (20 marca 2023 r.) pod Bydgoszczą. Sprawę opisują na swoim profilu w mediach społecznościowych przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. - Doszło do kolejnego aktu agresji w stosunku do zespołu ratownictwa medycznego. Medycy zostali obrzuceni kamieniami - czytamy w emocjonalnym wpisie, który zamieszczamy pod tekstem.

Ratownicy medyczni zaatakowani pod Bydgoszczą. Policja bada sprawę

- Na szczęście nikt nie doznał obrażeń ciała. Zniszczeniu uległ natomiast ambulans ratunkowy. Za każdym razem w takich przypadkach dziwimy się, że osoby niosące pomoc zostają często popychane, szarpane, uderzane, zniesławiane czy znieważane. To skandaliczne i niezrozumiałe zachowanie - dodają ratownicy medyczni z Bydgoszczy. - Drodzy Państwo, my nie oczekujemy traktowania nas jak bohaterów. Oczekujemy szacunku - podkreśla Krzysztof Wiśniewski z WSPR Bydgoszcz.

Sprawa trafiła na policję. Komisarz Lidia Kowalska z biura prasowego KMP w Bydgoszczy poinformowała nas, że postępowanie się toczy. - Zatrzymana kobieta usłyszy zarzut z art. 288 kodeksu karnego, w którym mowa o uszkodzeniu mienia - przekazała policjantka. Do sprawy będziemy wracać. Pod tekstem zamieszczamy galerię zdjęć, w której widać, w jakim stanie był ambulans po niezrozumiałym ataku.

