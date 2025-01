Tafla lodu zarwała się pod psami! Na ratunek ruszyli strażacy [ZDJĘCIA]

Tafla lodu zarwała się pod psami! Na ratunek ruszyli strażacy

Do zdarzenia doszło krótko po godzinie 12. Na szczęście właścicielka psów szybko zorientowała się, co się stało, i natychmiast wezwała pomoc. Jej właściwa reakcja, a także zaangażowanie przechodniów, którzy nie pozostali obojętni na los zwierząt, przyczyniły się do szczęśliwego zakończenia tej dramatycznej sytuacji. Strażacy z Solca Kujawskiego szybko przybyli na miejsce, by podjąć działania ratunkowe.

Podczas akcji strażacy wykorzystali specjalistyczny sprzęt, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i zwierzętom. W międzyczasie psy, mimo wycieńczenia, resztkami sił próbowały przemieszczać się w stronę brzegu. Dzięki sprawnemu działaniu służb udało się w porę wyciągnąć czworonogi z lodowatej wody.

Zmarznięte i przemoczone zwierzęta zostały natychmiast osuszone i przykryte ciepłymi kocami. Po opatrzeniu ich na miejscu właścicielka zabrała psy do domu, gdzie otoczyła je troskliwą opieką. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji, czworonogi wyszły z tego groźnego zdarzenia bez szwanku.

To zdarzenie przypomina, jak ważne jest zachowanie ostrożności podczas spacerów w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych, szczególnie w okresie, gdy lód może nie być wystarczająco gruby, by utrzymać ciężar ludzi czy zwierząt. W takich sytuacjach szybka reakcja i wezwanie odpowiednich służb mogą uratować życie – zarówno naszych czworonożnych przyjaciół, jak i ludzi, którzy często podejmują ryzyko, by im pomóc.

