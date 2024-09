Co się stało?!

Tajemnicze zaginięcie Danuty Wiśniewskiej w Niemczech! Dramatyczny apel córki

Kolejne zaginięcie mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego. Trwają poszukiwania Danuty Wiśniewskiej, która ostatni raz była widziana w Niemczech przy zjeździe TotalEnergies An der Autobahn 1, w Schkeuditz. Od tamtej pory nikt nie miał z nią kontaktu. Co się stało z 65-latką? To próbuje ustalić rodzina kobiety oraz nakielska policja.