Tajemnicze zniknięcie 53-latka ze Żnina. Wyszedł z domu i już nie wrócił!

Policjanci ze Żnina apelują o pomoc w odnalezieniu 53-letniego Aleksandra Nowaka, który zaginął w sobotę, 6 września 2025 roku. Mężczyzna opuścił swoje miejsce zamieszkania w godzinach wieczornych i do tej pory nie wrócił. Ostatni raz był widziany tego dnia około godziny 22.30. Od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną ani znajomymi, co wzbudziło poważne obawy o jego bezpieczeństwo.

Zaginiony ma 53 lata, 180 cm wzrostu i jest średniej budowy ciała. Ma krótkie, siwe włosy z widoczną łysiną oraz niebieskie oczy. Charakterystyczną cechą wyglądu są braki w uzębieniu – brak górnej jedynki. W chwili zaginięcia ubrany był w szarą rozpinaną bluzę dresową z kapturem, spodnie typu jeans i czarne sportowe obuwie. Na lewej ręce miał czarny sportowy zegarek.

Rodzina i bliscy Aleksandra Nowaka nie mają z nim żadnego kontaktu od momentu zaginięcia.

– Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionego lub mogą udzielić informacji, które przyczynią się do jego odnalezienia, proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Żninie, tel. dyżurny 47 7526 200 lub 112 – apelują funkcjonariusze.

Służby apelują również do mieszkańców Żnina i okolic, aby zwrócili uwagę na miejsca, w których mężczyzna mógłby się znajdować – zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w mniej uczęszczanych lokalizacjach. Poszukiwania prowadzone są w terenie, a funkcjonariusze zbierają wszelkie możliwe informacje.

Rodzina Aleksandra Nowaka i policja proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek dane w sprawie. Liczy się każda godzina, a każdy telefon może przybliżyć do rozwiązania zagadki jego zaginięcia.