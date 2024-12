Takie są ceny na Bydgoskim Jarmarku Świątecznym! Będziecie w szoku

20 złotych kosztuje wizyta w labiryncie luster oraz pobyt w hotelu Mikołaja, natomiast za 30 złotych możemy wsiąść na diabelski młyn i z wysokości 43 metrów podziwiać panoramę miasta. Pozostałe atrakcje dla najmłodszych są w cenie 15 złotych - tyle zapłacimy m.in. za karuzelę wenecką, ekspres polarny i małą kolejkę Mikołaja.

Na odwiedzających Bydgoski Jarmark Świąteczny czeka bogata oferta gastronomiczna. Za porcję pierogów z mięsem lub kapustą i grzybami zapłacimy 20 złotych, bigos staropolski kosztuje 25 złotych, natomiast smalec ze skwarkami kupimy za 20 złotych. Za talerz barszczu średnio zapłacimy ok. 10 złotych, natomiast żurek z kiełbasą i ziemniakami kosztuje 23 złote. Miłośnicy słodkości za pączka będą musieli wydać od 8 do 16 złotych. Piernik z powidłami kosztuje 20 złotych, a wata cukrowa od 15 do 20 złotych. Za kubek kakao zapłacimy 15 złotych, podobnie jak za grzańca białego i czerwonego.

Oto pozostałe ceny:

Ciasteczko z wróżbą 5 zł

Paczek z różą 8 zł, z nutellą 16 zł, z kokosem 12 zł

Piernik z powidłami 20 zł

Piernik z Bounty 25 zł

Oscypek z żurawiną 8 zł, z boczkiem 10 zł

Żurek w kubku 18 zł

Gulasz drobiowy 21 zł

Kołacz 20-30 zł

Wata cukrową 15-20 zł

Churros 25-30 zł

Bydgoski Jarmark Świąteczny potrwa do 22 grudnia.